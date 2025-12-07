Từ 1/1/2026: 3 nhóm khách hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV... sẽ bị ngừng giao dịch online

Theo thông báo mới nhất từ các ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV, quy định ngừng giao dịch trực tuyến đối với khách hàng chưa đồng bộ thông tin định danh và dữ liệu sinh trắc học theo chuẩn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Quyết định này được đưa ra nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của Ngân hàng Nhà nước trong nỗ lực làm sạch thị trường tài chính, loại bỏ các tài khoản không chính chủ và giảm thiểu tối đa rủi ro lừa đảo công nghệ cao vốn đang có chiều hướng gia tăng dịp cận Tết. Theo thông báo mới nhất, quy định ngừng giao dịch sẽ nhắm vào ba trường hợp cụ thể chưa hoàn tất việc chuẩn hóa dữ liệu trên hệ thống.

Đầu tiên là nhóm khách hàng vẫn đang sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) 9 số cũ để đăng ký tài khoản mà chưa cập nhật sang căn cước công dân (CCCD) gắn chip.

Trường hợp thứ hai bao gồm những người dùng có giấy tờ tùy thân đã hết hạn sử dụng lưu trên hệ thống ngân hàng nhưng chưa thực hiện cập nhật thông tin mới.

Cuối cùng, và cũng là nhóm rủi ro cao nhất, là những tài khoản chưa thu thập sinh trắc học khuôn mặt hoặc dữ liệu sinh trắc học hiện có không trùng khớp với thông tin được lưu trữ trong chip của căn cước công dân.

Kể từ ngày 1/1/2026, nếu tài khoản rơi vào một trong ba trường hợp nêu trên, toàn bộ tính năng giao dịch trên nền tảng Mobile Banking và Internet Banking sẽ bị khóa. Khi đó, để khôi phục quyền truy cập và thực hiện giao dịch, chủ tài khoản buộc phải mang giấy tờ tùy thân đến trực tiếp quầy giao dịch của ngân hàng để xác thực lại danh tính. Điều này chắc chắn sẽ gây ra những bất tiện không nhỏ, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu thanh toán và chuyển tiền tăng đột biến vào dịp cuối năm.

Để tránh sự gián đoạn không đáng có, các ngân hàng đồng loạt khuyến cáo khách hàng nên chủ động kiểm tra và hoàn tất việc chuẩn hóa dữ liệu ngay trong tháng 12 này. Hiện tại, quy trình cập nhật đã được tích hợp tiện lợi ngay trên các ứng dụng ngân hàng. Người dùng chỉ cần đăng nhập, chọn tính năng cập nhật thông tin và sử dụng công nghệ NFC để quét thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với những trường hợp thiết bị di động không hỗ trợ NFC hoặc gặp lỗi kỹ thuật trong quá trình thao tác, khách hàng cần tranh thủ đến các điểm giao dịch trước ngày 31/12 để được nhân viên hỗ trợ trực tiếp.