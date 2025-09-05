TTC Phú Quốc: Chiến lược kép nghỉ dưỡng - logistics tại Vịnh Đầm

Tiền đề tăng trưởng giai đoạn 2026 – 2030

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, doanh nghiệp tập trung củng cố nền tảng tài chính, kiểm soát chi phí và ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng yếu, tạo tiền đề cho tăng trưởng bền vững giai đoạn 2026 - 2030, TTC Phú Quốc đặt mục tiêu phát triển thông qua củng cố quản trị, đa dạng hóa nguồn thu và tái cơ cấu hoạt động theo hướng bền vững. Theo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận một số thay đổi về doanh thu trong quá trình rà soát danh mục kinh doanh và tái cơ cấu hoạt động. Những biến động này có tác động nhất định đến kết quả lợi nhuận ngắn hạn, nhưng lại là bước đi cần thiết để loại bỏ yếu tố kém hiệu quả, tạo tiền đề cho lộ trình phát triển dài hạn.

Hiệu quả từ quá trình tái cơ cấu bước đầu thể hiện rõ qua các chỉ tiêu chi phí. So với cùng kỳ năm trước, chi phí tài chính giảm gần 84%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn 26% nhờ tinh gọn bộ máy, tối ưu quy trình và nâng cao kỷ luật vận hành. Chủ đầu tư đã gia tăng năng lực vốn chủ, đảm bảo thanh khoản. Các chỉ số thanh toán nhanh có cải thiện tích cực hơn và các khoản nợ giảm so với cùng kỳ. Việc duy trì kỷ luật tài chính đã góp phần giảm thiểu rủi ro, đồng thời mở ra dư địa cho các khoản đầu tư trọng yếu mang tính chiến lược trong trung và dài hạn.

Dù lợi nhuận ngắn hạn chịu tác động từ quá trình tái cơ cấu, TTC Phú Quốc vẫn ưu tiên phân bổ nguồn lực cho các dự án trọng điểm. Việc đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng Vịnh Đầm được xem là giải pháp gia tăng năng lực logistics, giảm chi phí vận hành dài hạn và củng cố vai trò cửa ngõ hàng hóa của Nam đảo. Song song đó, việc triển khai dự án trọng điểm Selavia giai đoạn 2 nhằm mở rộng danh mục sản phẩm, đa dạng hóa dòng doanh thu và khẳng định vị thế dự án trên thị trường nghỉ dưỡng cao cấp.

Định hướng phát triển kinh doanh trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025

Ở mảng logistics, công ty ưu tiên nâng cấp và mở rộng năng lực cảng Vịnh Đầm - một trong số ít khu vực Nam đảo có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cảng biển và logistics quy mô lớn.

Ở mảng bất động sản nghỉ dưỡng, TTC Phú Quốc đẩy mạnh chiến lược kinh doanh xoay quanh dự án Selavia - khu phức hợp nghỉ dưỡng Wellness đa điểm chạm. Công ty tập trung triển khai phân khu Selavil Vela với 3 block căn hộ du lịch, bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng cao trong bối cảnh thị trường second-home đang phục hồi và nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp gia tăng.

TTC Phú Quốc đã hợp tác cùng Tập đoàn The Ascott để quản lý và vận hành khách sạn quốc tế mang thương hiệu Citadines Selavia Phú Quốc thuộc phân khu Selavil Mira, dự kiến đưa vào khai thác trước thềm APEC 2027. Phân khu shophouse Selashine cũng đã chính thức đi vào hoạt động, hình thành trục thương mại - dịch vụ sôi động ngay trung tâm dự án.

Chương trình Sharing Day là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp phân tích về tiềm năng thị trường Đảo Ngọc.

Mới đây, ngày 04/9/2025, TTC Phú Quốc đã tổ chức Sharing Day với chủ đề "Selavia - Khai mở kỷ nguyên mới cùng APEC 2027". Sự kiện mang đến bức tranh toàn cảnh về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc trong bối cảnh Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 sẽ diễn ra tại Đảo Ngọc, đồng thời cập nhật định hướng chiến lược của dự án Selavia. Đây cũng là diễn đàn để cộng đồng các doanh nghiệp, đối tác chiến lược và các hiệp hội cùng trao đổi, kết nối và thảo luận cơ hội hợp tác.

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC phát biểu chia sẻ tại sự kiện.

Tầm nhìn 2026 - 2030: Bứt phá cùng thị trường nghỉ dưỡng Phú Quốc

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TTC Phú Quốc đặt Selavia ở vị trí trung tâm, giữ vai trò trụ cột dẫn dắt toàn bộ định hướng phát triển mới.

Lợi thế cảng Vịnh Đầm sẽ trở thành đòn bẩy đưa Selavia Phú Quốc vươn mình trong tương lai.

Song hành với Selavia, TTC Phú Quốc triển khai chiến lược dài hạn dựa trên ba trụ cột: Áp dụng tiêu chuẩn ESG trong phát triển và vận hành; Khai thác lợi thế logistics từ cảng Vịnh Đầm, cân bằng cơ cấu tài chính; Và tái định vị bộ máy quản trị theo hướng tinh gọn - minh bạch. Với định hướng này, TTC Phú Quốc khẳng định cam kết kiến tạo giá trị dài hạn, đồng hành cùng Đảo Ngọc vươn mình trở thành biểu tượng nghỉ dưỡng - thương mại của khu vực, sánh vai với các điểm đến quốc tế hàng đầu.