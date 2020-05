TT Trump nói WHO là con rối của Trung Quốc, Bắc Kinh phản bác: Mỹ đã tìm nhầm đối tượng

Vào ngày 18/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc, Tổ chức Y tế thế giới WHO "là con rối của Trung Quốc" và đe dọa nếu WHO "không cam kết cải thiện đáng kể trong vòng 30 ngày tới thì Mỹ sẽ tạm thời đóng băng tài trợ cho WHO và xem xét lại tư cách thành viên của nước này trong tổ chức".

Bình luận về phát biểu của ông chủ Nhà Trắng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 19/5 nói rằng:

"Bức thư ngỏ của nhà lãnh đạo Mỹ chứa đầy những biểu đạt mang tính ám thị, có lẽ, có khả năng, cố gắng đánh lừa công chúng theo cách như đúng mà là sai để đạt mục đích bôi nhọ những nỗ lực phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc và né tránh [trách nhiệm về sự] yếu kém trong ngăn chặn và kiểm soát của phía Mỹ".

Theo ông Triệu, Trung Quốc luôn kịp thời công bố chi tiết tình hình liên quan đến dịch bệnh với thế giới và cho hay, WHO cũng đã làm rõ một số hiểu lầm trong các cáo buộc của Mỹ.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng, tỷ lệ và tiêu chuẩn của các khoản đóng góp của các quốc gia thành viên WHO được xác định chung bởi các quốc gia thành viên, chứ không phải riêng Mỹ.

Ông Triệu chỉ trích: "Với tư cách là một quốc gia thành viên của WHO, thanh toán đầy đủ và đúng hạn là nghĩa vụ của Mỹ, không được mặc cả. Việc Mỹ cắt giảm viện trợ đối với tổ chức quốc tế là một hành động đơn phương, vi phạm nghĩa vụ quốc tế".

Đồng thời, ông này nói rằng, Mỹ lấy Trung Quốc làm ví dụ, né tránh trách nhiệm, mặc cả khi thực hiện các vấn đề nghĩa vụ quốc tế là tính toán sai lầm và tìm nhầm đối tượng.