TT Trump: Mỹ "không hài lòng", đánh thuế TQ để trả đũa vì COVID-19 "chắc chắn là một lựa chọn"

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, đánh thuế nhằm vào Trung Quốc "chắc chắn là một lựa chọn" khi ông cân nhắc các cách thức nhằm đáp trả trước tình trạng virus corona chủng mới lan ra ngoài Vũ Hán, Trung Quốc.

"Rất nhiều chuyện đang diễn ra liên quan tới Trung Quốc. Chúng tôi không hài lòng, rõ ràng là với những gì đã xảy ra. Đây là một tình huống tồi tệ - khắp thế giới, 183 nước. Nhưng chúng tôi sẽ có nhiều điều để nói về chuyện này. Đó chắc chắn là một lựa chọn", ông Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng hôm thứ 6 (1/5 - theo giờ Washington).

Trước đó, Tổng thống Trump cũng từng để ngỏ khả năng Mỹ sẽ đòi Trung Quốc bồi thường cho những thiệt hại do đại dịch COVID-19 khởi phát tại thành phố Vũ Hán của trung Quốc.

Theo số liệu được Đại học Johns Hopkins công bố hôm 1/5 (giờ Washington), số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ đã tăng 1.883 trường hợp trong vòng 24h, nâng tổng số người thiệt mạng do dịch bệnh này lên gần 65.000.

Trong khi đó, số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ cũng tăng 3% so với một ngày trước đó, nâng tổng số lên hơn 1,1 triệu trường hợp. Hiện Mỹ là quốc gia có tỉ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới và cũng đứng đầu bảng về tổng số ca nhiễm/tử vong do đại dịch.

Hai quan chức Mỹ giấu tên đã tiết lộ với hãng tin Reuters rằng chính quyền Mỹ đang tiến hành thảo luận về một loạt các lựa chọn nhằm trả đũa Trung Quốc, tuy nhiên họ cũng nhấn mạnh rằng những động thái này mới ở cấp thấp, chứ chưa được trình lên các cố vấn an ninh quốc gia hay Tổng thống Trump.

Các quan chức Mỹ đang thảo luận nghiêm túc và thận trọng về vấn đề này bởi Mỹ vẫn đang nhập khẩu đồ bảo hộ (PPE) từ Trung Quốc, hơn nữa họ cũng không muốn gây ảnh hưởng quá nhiều tới thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, một nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh rằng mối quan ngại của ông về vai trò của Trung Quốc đối với nguồn gốc và sự lây lan của dịch bệnh hiện đang là ưu tiên lớn hơn so với những nỗ lực của ông trong việc đạt được thỏa thuận thương mại ban đầu với Bắc Kinh.

"Chúng tôi đã ký kết một thỏa thuận thương mại, theo đó Trung Quốc đã hứa mua rất nhiều hàng hóa của Mỹ - và thực tế họ đã mua rất nhiều. Nhưng điều đó giờ đây đã trở thành thứ yếu so với virus corona và những điều liên quan tới nó. Tình hình đại dịch là điều không thể chấp nhận được", ông Trump nói.