TT Trump báo tin vui về 90.000 phiếu bầu có thể sắp về tay ông ở Arizona: "Phép màu" từ đâu tới?

Chiều ngày 2/11 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã gây bất ngờ khi đăng tải bài phát biểu được ghi âm trước dài 46 phút và quay tại Nhà Trắng lên các trang mạng xã hội, trong đó ông đã nhắc lại những cáo buộc về gian lận bầu cử và nhấn mạnh quyết tâm chiến đấu đến cùng trong cuộc chiến pháp lý nhằm "bảo vệ hệ thống bầu cử đang bị tấn công và bao vây" của nước Mỹ.

Sau đó vài tiếng, ông Trump lại tiếp tục cập nhật "tin tức" về cuộc chiến của mình trên các mạng xã hội Twitter và Facebook, lần này là về bang Arizona:

"Ở Arizona, chúng tôi đã phát hiện 3% trong số 100 phiếu bầu được lấy làm mẫu kiểm tra có 'vấn đề' hoặc tệ hơn thế. Nếu tiếp tục tiến hành [kiểm tra các phiếu bầu ở bang này], thì tôi sẽ có thêm khoảng 90.000 phiếu để giành chiến thắng ở đây. Hiện tại chúng tôi đã được tiếp cận và kiểm tra một số phiếu bầu lớn hơn. Wow!"

Ông Trump lấy thông tin từ đâu, và các số liệu này có đáng tin hay không?

Đến thời điểm hiện tại, Tổng thống Trump vẫn chưa chính thức thừa nhận thất bại trước đối thủ của đảng Dân chủ, dù các hãng truyền thông lớn của Mỹ đã đồng loạt xướng tên ông Joe Biden là tân Tổng thống đắc cử của nước này.

Tại bang Arizona, hôm 2/11 vừa qua, Thống đốc bang này - ông Doug Ducey - đã trở thành bị cáo trong vụ kiện mới nhất do nữ luật sư Sidney Powell làm nguyên đơn.

Bà Powell mới đây vừa rời khỏi đội ngũ pháp lý của ông Trump, nhưng bà vẫn tiếp tục tiến hành các vụ kiện độc lập nhằm thách thức kết quả bầu cử ở một số bang chiến địa quan trọng, bao gồm Arizona.

Bên cạnh thách thức pháp lý của luật sư Powell, một vụ kiện khác cũng đang được tiến hành ở Arizona do đảng Cộng hòa của bang này làm nguyên đơn. Chủ tịch đảng Cộng hòa bang Arizona, Tiến sĩ Kelli Ward đã cáo buộc các phiếu bầu sớm qua thư ở hạt Maricopa có thể có "lỗi xác minh" do các quan sát viên của đảng Cộng hòa không thể theo dõi quy trình xác minh chữ ký ở địa điểm này.

Hôm 30/11, Thẩm phán Randall Warner đã chấp thuận yêu cầu của bà Ward, cho phép các luật sư do đảng Cộng hòa ở Arizona ủy quyền được kiểm tra mẫu 100 phong bì chứa các phiếu bầu sớm qua thư và 100 phiếu bầu "bản sao" (*).

(* Các phiếu bầu "bản sao" là các lá phiếu được sao thành 2 bản trong trường hợp các máy xử lý không đọc được các phiếu bầu gốc, bao gồm các phiếu bị hư hại trong quá trình vận chuyển, các phiếu bầu được in bằng hệ thống chữ Braille cho người khiếm thị, các phiếu bầu được in khổ lớn cho các trường hợp đặc biệt và các phiếu bầu in đúp cho các quân nhân hoặc công dân Mỹ ở nước ngoài.)

Hôm 2/11, Tiến sĩ Ward đã công bố trên Twitter về 2 trường hợp sai sót trong số 100 mẫu phiếu "bản sao" được kiểm tra nói trên:

Phe Cộng hòa tại Arizona sau đó đã đệ trình kết quả kiểm tra các mẫu phiếu lên tòa án với nội dung như sau:

"Trong số 100 lá phiếu 'bản sao' được kiểm tra và so sánh với 'bản gốc', chúng tôi đã phát hiện một lá phiếu có 'bản gốc' ghi rõ ràng là bầu cho ông Trump, nhưng 'bản sao' lại chuyển thành bầu cho ông Biden.

Trường hợp thứ 2 là một lá phiếu có 'bản gốc' chỉ bầu cho ông Trump, nhưng 'bản sao' lại bầu cho ông Trump và ghi tên một ứng cử viên khác, khiến lá phiếu này của ông Trump bị hủy bỏ vì lựa chọn 2 ứng viên là không hợp lệ.

Không có 'sai sót' nào khiến ông Trump có thêm phiếu bầu hoặc khiến phiếu bầu cho ông Biden bị hủy bỏ".

Theo ABC15, vài giờ sau khi lá đơn đệ trình nói trên được chuyển đến tòa án, Hội đồng Giám sát Hạt Maricopa đã tổ chức một phiên họp kín để thảo luận về lời khuyên pháp lý.

Trước thông tin nói trên, Thẩm phán Warner đã yêu cầu tổ chức phiên điều trần vào phút chót để lắng nghe ý kiến của các bên về thách thức pháp lý của đảng Cộng hòa bang Arizona, đồng thời cho phép phe Cộng hòa mở rộng quy mô kiểm tra lên đến hơn 2.500 phiếu mẫu.

Quyết định của Thẩm phán Warner đã được ông Trump chia sẻ ngay trong tối ngày 2/11 với dòng tweet nói trên.

Tuy nhiên, hạt Maricopa cho biết đảng Cộng hòa của bang Arizona chỉ phát hiện 2% sai sót khi kiểm tra 100 phiếu mẫu, tương đương khoảng 560 phiếu trong tổng số phiếu được in sao thành 2 bản của bang này là 27.859 - ít hơn rất nhiều so với con số được ông Trump đưa ra trên Twitter và Facebook.

