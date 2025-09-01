TS.NSƯT Tân Nhàn hé lộ màn mashup của 80 nghệ sĩ trong lễ diễu binh, diễu hành 2/9

Theo lịch trình được công bố, từ 6h30 đến 10h sáng thứ Ba, ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hà Nội sẽ long trọng diễn ra lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngay sau lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình sẽ có màn biểu diễn nghệ thuật đặc biệt chào mừng. Chương trình quy tụ 80 nghệ sĩ tiêu biểu từ mọi miền Tổ quốc cùng hòa giọng.

TS.NSƯT Tân Nhàn.

Theo tiết lộ của TS.NSƯT Tân Nhàn, tiết mục đặc biệt này là một bản mashup nhiều ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi Tổ quốc, thể hiện khát vọng về một Việt Nam hùng cường, phồn vinh trong tương lai. Các ca khúc được phối dựng trên nhiều dòng nhạc độc đáo, mới lạ, hứa hẹn tạo sức hấp dẫn với nhiều thế hệ khán giả. Đặc biệt, trong phần trình diễn này, TS.NSƯT Tân Nhàn sẽ cùng 19 nghệ sĩ khác hát solo từng câu ở hai bài hát cuối cùng: “Việt Nam thịnh vượng sáng ngời” và “Việt Nam ơi! Cùng bước tới vinh quang”.

“Chương trình nghệ thuật trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc mang dấu ấn lớn của tình đoàn kết, khi nghệ sĩ cả nước ở nhiều dòng nhạc cùng hội tụ trên sân khấu, cùng cất cao tiếng hát mừng Đại lễ, mừng Tổ quốc vinh quang” – NSƯT Tân Nhàn chia sẻ.

Tân Nhàn và các nghệ sĩ tại buổi tập luyện.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn đến từ nhiều dòng nhạc khác nhau: Dòng nhạc chính thống, dân gian có NSND Quốc Hưng, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, Đào Tố Loan, Phạm Khánh Ngọc, Đào Văn Mác, Sao Mai Thu Hằng, Sao Mai Lê Minh Ngọc… Dòng nhạc trẻ có Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc…

“Có thể nói, phần biểu diễn mừng Đại lễ cho thấy sự thay đổi lớn của Ban tổ chức khi tạo nên sự gắn kết giữa các nghệ sĩ nhiều thế hệ, hòa quyện các dòng nhạc để mang đến tinh thần tươi mới, hấp dẫn cho công chúng. Đồng thời, chương trình cũng chuyển tải rõ nét thông điệp đoàn kết, gắn kết.

Gần đây, các concert quốc gia và những chương trình nghệ thuật chính luận đã phát triển mạnh mẽ theo xu hướng này, tạo sự chuyển mình phù hợp với thời đại, được lòng công chúng, đồng thời góp phần phát triển thị trường âm nhạc đa dạng, phong phú và hấp dẫn hơn” – TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhận định.

Bản thân Tân Nhàn cho biết cô vô cùng tự hào, hạnh phúc khi được góp giọng trong chương trình biểu diễn tại sự kiện lịch sử của dân tộc. Với cô, đó sẽ là khoảnh khắc không thể nào quên trong sự nghiệp nghệ thuật.

Để chuẩn bị cho phần trình diễn, từ ngày 26/8 đến nay, TS.NSƯT Tân Nhàn cùng các nghệ sĩ đã miệt mài tập luyện, tham gia sơ duyệt, tổng duyệt. Dù những ngày vừa qua, thời tiết Hà Nội thất thường mưa nắng, lịch tập luyện dày đặc, song Tân Nhàn chia sẻ, cô cũng như các nghệ sĩ không hề thấy mệt.

Giống như bao người dân Việt Nam lúc này, trong trái tim họ dâng trào tình yêu, niềm tự hào Tổ quốc, tất cả đều hào hứng, phấn chấn chờ đợi khoảnh khắc chính thức cất cao tiếng hát trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.