TSMC chịu sức ép từ AI: Nguồn cung chip A18 Pro thiếu hụt, lượng MacBook Neo xuất xưởng có thể giảm tới 40%

Nhu cầu không phải vấn đề lớn của MacBook Neo, nhưng Apple có thể hụt tới 40% lượng máy xuất xưởng vì thiếu chip A18 Pro, khi cơn sốt AI tiếp tục gây sức ép lên năng lực sản xuất của TSMC.

MacBook Neo được cho là đã nhanh chóng thu hút nhu cầu lớn trên thị trường sau khi ra mắt. Tuy nhiên, ngay cả khi Apple tăng giá thêm 100 USD cho cả hai phiên bản cấu hình, mức giá cao hơn dường như vẫn chưa phải trở ngại lớn nhất đối với đà tăng trưởng của mẫu máy này.

Nút thắt hiện tại được cho là nằm ở nguồn cung chip A18 Pro. Theo dự báo mới từ DigiTimes Intelligence, lượng MacBook Neo xuất xưởng trong năm có thể thấp hơn tới 40% so với kỳ vọng ban đầu, trong bối cảnh năng lực sản xuất chip tiên tiến của TSMC đang chịu sức ép ngày càng lớn từ nhu cầu phục vụ hạ tầng AI.

Cơn sốt AI làm thay đổi thứ tự ưu tiên tại TSMC

Sự bùng nổ của hạ tầng trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi đáng kể cán cân trong ngành bán dẫn. NVIDIA được cho là đã vượt Apple để trở thành khách hàng lớn nhất của TSMC, phản ánh lượng chip khổng lồ mà các hệ thống AI đang tiêu thụ.

Trong bối cảnh đó, nguồn cung A18 Pro được cho là đã trở thành một trong những yếu tố hạn chế khả năng mở rộng sản lượng MacBook Neo. Theo Henry Chang, nhà phân tích tại DigiTimes Intelligence, dự báo ban đầu dành cho mẫu máy này từng ở mức khoảng 10 triệu chiếc. Tuy nhiên, con số hiện đã được điều chỉnh xuống còn khoảng 6-7 triệu máy trong năm.

Nếu dự báo trên chính xác, lượng MacBook Neo xuất xưởng có thể giảm tối đa khoảng 40% so với kỳ vọng ban đầu. Đây là một tình huống đáng chú ý khi vấn đề không nằm ở nhu cầu thị trường, mà ở khả năng Apple có thể đảm bảo đủ chip để sản xuất hay không.

Áp lực nguồn cung cũng có thể tiếp tục ảnh hưởng tới thế hệ MacBook Neo tiếp theo, vốn được đồn đoán sẽ chuyển sang sử dụng A19 Pro. Trong bối cảnh công suất sản xuất chip tiên tiến vẫn phải phục vụ đồng thời nhiều khách hàng lớn, Apple có thể phải tính toán kỹ hơn về sản lượng ngay từ đầu.

TSMC gần đây được cho là đã nâng công suất sản xuất trên tiến trình 3nm lên khoảng 175.000 tấm wafer mỗi tháng. Dù vậy, nhu cầu đối với các tiến trình tiên tiến vẫn ở mức rất cao khi cả chip dành cho thiết bị tiêu dùng lẫn bộ xử lý phục vụ AI đều cạnh tranh cho năng lực sản xuất.

Nhu cầu dành cho MacBook Neo trước đó cũng được cho là đã khiến nguồn cung A18 Pro trở nên căng thẳng, buộc Apple phải đặt thêm các lô chip 3nm từ TSMC với chi phí cao hơn. Cùng lúc, giá DRAM tăng và tình trạng thiếu hụt chip nhớ tiếp tục tạo thêm áp lực lên chi phí sản xuất.

Điều này đặt Apple vào một bài toán khó. MacBook Neo được định vị là dòng máy tính xách tay dễ tiếp cận nhất trong hệ sinh thái Mac, vì vậy dư địa để hấp thụ chi phí linh kiện tăng cao cũng hạn chế hơn so với những dòng sản phẩm đắt tiền như MacBook Pro.

Tiến trình 2nm cũng chưa chắc là lời giải

Về lý thuyết, một cách để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung chip 3nm trong tương lai là chuyển sang những thế hệ vi xử lý mới hơn. A20 Pro, dự kiến được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC và xuất hiện trên thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo, là một khả năng được nhắc tới.

Tuy nhiên, việc sử dụng chip 2nm trên MacBook Neo lại tạo ra một bài toán khác về chi phí. Giá wafer 2nm trong giai đoạn đầu được dự báo cao hơn đáng kể so với tiến trình 3nm, khiến Apple khó duy trì mức giá cạnh tranh nếu đưa một bộ xử lý như A20 Pro lên dòng MacBook có giá thấp nhất.

Trong ngắn hạn, Apple vì thế không có nhiều lựa chọn ngoài việc tiếp tục làm việc với TSMC để đảm bảo nguồn cung và điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo năng lực thực tế. Đây cũng là bài toán mà nhiều nhà sản xuất phần cứng khác đang phải đối mặt khi nhu cầu AI ngày càng chiếm một phần lớn năng lực sản xuất bán dẫn tiên tiến.

Nếu dự báo của DigiTimes Intelligence trở thành hiện thực, MacBook Neo có thể chỉ đạt khoảng 6-7 triệu máy xuất xưởng trong năm, thay vì mức 10 triệu máy từng được kỳ vọng. Điều đáng chú ý là sự sụt giảm này không nhất thiết phản ánh nhu cầu yếu. Ngược lại, MacBook Neo có thể đang rơi vào một nghịch lý của thị trường phần cứng hiện nay: sản phẩm có người mua, nhưng nhà sản xuất lại không có đủ chip để làm ra số lượng máy như mong muốn.