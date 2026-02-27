TS Trần Quang Hưng: 1 triệu đô ở Los Angeles "nuôi" đội ngũ 4 người trong 1 năm, nhưng ở Việt Nam thì gây dựng được đội ngũ 10 người mạnh công nghệ trong 2-3 năm

TS Trần Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội

Chiều 26/2, Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội chính thức được thành lập và ra mắt.

Sự ra đời của công ty nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trung tâm được định hướng hoạt động như một thiết chế điều phối theo mô hình "ba nhà": Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, với kỳ vọng trở thành bệ đỡ cho các startup Việt mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới.

Cần trở thành HUB của toàn cầu về thử nghiệm các công nghệ và mô hình kinh doanh mới

Chia sẻ tại lễ ra mắt, TS Trần Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội cho biết, trong bối cảnh hiện nay, Hoa Kỳ vẫn là nơi khởi phát những công nghệ đột phá và sở hữu các hạ tầng tính toán hiệu năng cao vượt trội. Trung Quốc đang chuyển dần vai trò từ công xưởng của thế giới sang mô hình sáng tạo nội sinh nhưng có phần khép kín mà ở trung tâm là sự tích tụ dữ liệu lớn với tốc độ chóng mặt.

Ấn Độ hiện nắm chắc vai trò "văn phòng" của thế giới. Trong bối cảnh đó thì Việt Nam nói chung và đặc biệt là Hà Nội nói riêng với thị trường nội địa đủ lớn, dân số trẻ và sẵn sàng chấp nhận đổi mới đang có cơ hội để định vị bản thân thành một HUB thử nghiệm các công nghệ và mô hình kinh doanh mới có kiểm soát dành cho các nhà sáng tạo trên phạm vi toàn cầu.

Điều này sẽ thu hút rất nhiều dòng vốn, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế đến Việt Nam và đặc biệt là những cơ hội dành cho nhà sáng lập trẻ Việt Nam, giúp họ trưởng thành vượt bậc, tạo điều kiện căn cơ cho tốc độ phát triển 2 con số trong trung và dài hạn.

"Chúng ta cần phải trở thành một HUB của toàn cầu về thử nghiệm các công nghệ và mô hình kinh doanh mới, ví dụ như ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình phát triển và đóng gói sản phẩm kiểm thử mới, phát triển xe tự lái, công nghệ tài chính, tài sản số, công nghệ cuộc sống, đặc biệt là công nghiệp sáng tạo gắn với bản sắc Hà Nội", vị TS nhấn mạnh.

Không ít nhà sáng lập doanh thu hàng ngàn tỉ tại Singapore, Mỹ, châu Âu mong muốn trở về hoạt động tại Việt Nam nếu được tạo điều kiện

Ông Hưng cho rằng, để biến tư duy thành hành động, cần một chiến lược đối ngoại xuyên suốt, đặc biệt là thu hút doanh nghiệp, nhân tài Việt kiều trở về nước. Đây là cách làm tiết kiệm thời gian nhất bên cạnh việc đầu tư lâu dài cho các nhà nghiên cứu đi du học.

"Không ít nhà sáng lập với doanh thu hàng ngàn tỉ đang đặt doanh nghiệp của mình ở tại các quốc gia như Singapore hoặc các hòn đảo ở tại châu Âu và châu Phi, hay là tại Mỹ vì những lý do như thuế VAT và môi trường kinh doanh. Số lớn trong đó mong muốn trở về đăng ký doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ pháp lý hiện hành của Việt Nam và đóng thuế tại Hà Nội nếu được tạo điều kiện.

Khi chúng ta đưa họ được về với Hà Nội thì cái lợi không dừng lại ở doanh thu, thuế hay là việc làm, mà họ với quan hệ của mình còn mang lại rất nhiều đột điểm đột phá về những mạng lưới kết nối công nghệ với các tài năng kinh doanh toàn cầu cũng như những mối quan hệ với các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế về với Hà Nội", ông Hưng phân tích.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch CTCP Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội, cần tận dụng lợi thế thu hút về danh thắng du lịch, quỹ bất động sản và căn hộ do các Tập đoàn và ngân hàng lớn cung cấp, cùng nguồn nhân lực được đào tạo tốt ở mức chi phí cực kỳ hợp lý để thu hút các nhà sáng lập trẻ quốc tế như các tiến sĩ, thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Harvard, Stanford, Oxford, Thanh Hoa… về xây dựng đội ngũ và khởi nghiệp tại Việt Nam.

"Ví dụ 1 triệu đô ở Los Angeles có thể "nuôi" vỏn vẹn 1 đội ngũ 4 người trong vòng 1 năm, nhưng ở Việt Nam thì gây dựng được 1 đội ngũ 10 người đủ sức mạnh về công nghệ trong vòng 2-3 năm", ông Hưng dẫn chứng.

Không để nhà sáng tạo non trẻ "ra rìa" trong những ngành, lĩnh vực quan trọng

Điểm quan trọng khác, theo TS Nguyễn Quang Hưng, cần làm nổi bật vai trò trung tâm của HiHUB trong việc điều phối và bảo hộ các ngành công nghiệp sáng tạo nội địa quan trọng. Bởi hiện nay thương mại điện tử, các nền tảng mạng xã hội lớn và nội dung số đã và đang có xu hướng bị các nền tảng đa quốc gia thâu tóm.

Một số ngành kinh tế số khác như giáo dục, y tế, tài chính và dữ liệu nhạy cảm về an ninh vẫn còn nằm trong tay của người Việt nhưng có xu hướng tập trung vào một số tập đoàn kinh tế lớn, làm rủi ro giới hạn cạnh tranh, đẩy nhà sáng tạo non trẻ "ra rìa" hoặc buộc họ "tham gia vào hệ thống với một vai trò tối giản" và vô tình làm chậm lại tiến trình đổi mới sáng tạo nói chung.

"12 mô hình kinh tế số ở trên nền dữ liệu chung mà chúng tôi thu thập được, kết hợp với điểm tựa chiến lược về pháp lý và các nguồn lực của Trung tâm có thể giúp HiHUB trở thành một đối tác "bảo hộ" cho sự cạnh tranh lành mạnh dựa trên đổi mới sáng tạo và tạo không gian cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, từng bước góp phần xây dựng các nền công nghiệp non trẻ giống như cách mà Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đã từng làm.

Về lâu dài HiHUB có thể trở thành một mô hình Temasek nắm giữ phần vốn tại các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đóng vai trò điều phối một hệ sinh thái công nghiệp sáng tạo liên tục đổi mới và tạo ra giá trị cho xã hội", TS Hưng nhấn mạnh.



