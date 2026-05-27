TS. Nguyễn Văn Đính: Kích hoạt hàng trăm tấn vàng nằm im trong két sắt thành nguồn vốn khổng lồ, nếu thành công doanh nghiệp sẽ có công lớn với nền kinh tế

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng ông Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) để giải mã sâu hơn về tính đột phá của mô hình này.

Thưa ông, thị trường đang xôn xao trước thông tin Vinhomes triển khai chương trình huy động nguồn lực từ vàng nhàn rỗi trong dân để chuyển hóa vào bất động sản. Ông đánh giá thế nào về tính thực tiễn và nhạy bén của giải pháp này trong bối cảnh hiện nay?

Tôi cho rằng trong bối cảnh hiện nay, mọi phân khúc thị trường từ sản phẩm, cách tiêu dùng đến xu hướng nhu cầu đều đang thay đổi mạnh mẽ. Vì vậy, các phương thức linh hoạt và phù hợp để kích hoạt thị trường là điều hết sức bình thường và cần thiết.

Thực tế, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu chậm lại do những điểm nghẽn về dòng tiền và lãi suất. Khi nhịp độ thị trường giảm, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực sản xuất và các chỉ tiêu tăng trưởng của nền kinh tế, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Chính phủ đang hướng tới. Việc doanh nghiệp chủ động nghiên cứu giải pháp để “khơi thông” hoạt động giao dịch, thay vì ngồi chờ đợi, là một nỗ lực rất đáng khuyến khích.

Có nhiều lo ngại về việc thanh toán bằng vàng sẽ vướng các quy định pháp lý về quản lý ngoại hối. Dưới góc nhìn chuyên gia, ông nhìn nhận kỹ thuật vận hành này ra sao để đảm bảo tính an toàn pháp lý?

Về nguyên tắc, pháp luật quy định giao dịch phải bằng tiền đồng (VND). Tuy nhiên, ở góc độ vi mô, việc doanh nghiệp xác định một vật có giá để làm cơ sở đảm bảo thanh toán là điều pháp luật không cấm. Chúng ta đã từng ứng dụng nhiều hình thức như dùng chứng khoán, giấy tờ có giá, thậm chí là sổ tiết kiệm để giao dịch. Vàng cũng là một loại hàng hóa có giá trị tích trữ cao.

Chìa khóa ở đây là sự quy đổi. Chủ đầu tư xác định giá trị bất động sản bằng tiền đồng, sau đó quy đổi tương đương sang lượng vàng tại thời điểm đó. Cách làm này không trái quy định pháp luật, miễn là chúng ta có cơ chế định giá trung gian minh bạch qua các đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý uy tín. Đây là sự sáng tạo về mặt kỹ thuật để tháo gỡ khó khăn về vốn và tín dụng cho người dân.

Điểm đặc biệt của chương trình là cam kết sau 5 năm, khách hàng có quyền giữ nhà hoặc nhận lại lượng vàng tương đương 110% vốn ban đầu. Ông đánh giá thế nào về sự chia sẻ rủi ro này từ phía chủ đầu tư?

Đây chính là sự đột phá. Trong các phương án đưa ra, chủ đầu tư đã chấp nhận rủi ro về mình để bảo vệ lợi ích tối đa cho khách hàng. Sau 5 năm, nếu bất động sản tăng giá mạnh, khách hàng giữ nhà và hưởng lợi. Nếu giá vàng biến động mạnh hơn, khách hàng nhận lại vàng cộng thêm 10%.

Tôi nhìn thấy ở đây một sự “hy sinh” lợi ích của doanh nghiệp để giải quyết bài toán tâm lý đầu tư. Khi khách hàng không còn lo lắng về việc mất đi giá trị của vàng mà vẫn sở hữu được bất động sản, dòng vốn nhàn rỗi sẽ lập tức đổ vào thị trường.

Nếu chính sách này thành công, nó sẽ mang lại ý nghĩa gì cho nền kinh tế vĩ mô, thưa ông?

Nếu thành công, tôi cho rằng doanh nghiệp đã có một "công" lớn với nền kinh tế. Chúng ta hiện có hai nguồn lực đang bị lãng phí: Một là đất đai nhàn rỗi do dự án bị nghẽn thanh khoản; hai là nguồn lực vàng bạc nhàn rỗi đang nằm im trong két sắt của người dân.

Để thúc đẩy tăng trưởng, nhà nước cần nguồn lực đầu tư khổng lồ. Tuy nhiên, nhà nước không thể in thêm tiền vì áp lực lạm phát, và cũng không nên phụ thuộc quá nhiều vào vốn ngoại vì sẽ làm yếu nội lực trong nước. Việc khơi dậy nguồn vốn “nội” thông qua vàng là giải pháp tối ưu nhất lúc này. Nó giúp lan tỏa dòng vốn ra hàng chục ngành nghề liên quan, kích thích sản xuất và tạo ra giá trị thặng dư thực tế cho xã hội thay vì tích trữ vàng miếng.

Ông có tin rằng chính sách này sẽ tạo ra một tiền lệ mới, một sự lan tỏa cho toàn thị trường bất động sản không?

Chắc chắn là có tính lan tỏa. Khi một điểm nghẽn về thanh khoản được tháo gỡ tại một doanh nghiệp lớn như Vinhomes, nó sẽ tạo ra động lực và niềm tin cho toàn thị trường. Sáng kiến này cho thấy doanh nghiệp đang đồng hành rất sát sao với các chủ trương của Chính phủ trong việc tìm kiếm các giải pháp linh hoạt để tháo gỡ khó khăn kinh tế.

Đây không chỉ là câu chuyện bán nhà, mà là câu chuyện chuyển hóa tài sản nhàn rỗi thành nguồn vốn hoạt động, mang lại lợi ích cho cả người dân, doanh nghiệp và quốc gia.

Xin cảm ơn ông !