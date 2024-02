Try Galaxy có mặt trên tất cả các thiết bị Android

Trong thông tin mới cập nhật tới báo chí, Samsung cho biết, ứng dụng Try Galaxy, vốn được thiết kế riêng cho người dùng iOS, nay sẽ có mặt trên tất cả các thiết bị Android và lần đầu tiên, bao gồm cả các mẫu Galaxy.

Theo đó, nhiều người dùng sẽ có thể khám phá những tính năng mới nhất của Galaxy S24 series và trải nghiệm giao diện hệ điều hành One UI 6.1

Hãng công nghệ Hàn Quốc cho hay, bước đi này nhằm thúc đẩy "kỷ nguyên của AI trên thiết bị di động" mà hãng đang hướng tới.

Nhiều cập nhật được Samsung thực hiện cho Try Galaxy

Mở rộng người dùng, Samsung cũng đã đưa ra những nhiều cập nhật cho Try Galaxy với các tính năng như Phiên dịch trực tiếp (Live Translate), Trợ lý Chat thông minh (Chat Assist), Trợ lý Note quyền năng (Note Assist), Trợ lý chỉnh ảnh chuyên nghiệp (Photo Assist), và Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search with Google).

Ông lớn công nghệ cho biết thêm, ứng dụng Try Galaxy đã được cập nhật để mô phỏng trải nghiệm thực tế như đang nhìn vào màn hình chính của Galaxy S24. "Khi người dùng vào ứng dụng, các hướng dẫn và nội dung tương tác sẽ giúp họ khám phá giao diện mới nhất", Samsung nhấn mạnh.

Widget mới trên trang thứ hai của màn hình chính giới thiệu các tính năng cốt lõi tích hợp AI Galaxy S24 series cũng như các công cụ máy ảnh tiên tiến. Người dùng có thể nhấn vào từng mục để xem các video hướng dẫn ngắn giải thích về các tính năng và cách sử dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày. Dấu tick sẽ xuất hiện bên cạnh các mục đã hoàn thành để người dùng có thể theo dõi tiến độ của mình.

Samsung lưu ý, ứng dụng Try Galaxy khả dụng trên điện thoại thông minh với Android OS được hỗ trợ phiên bản Chrome mới nhất, nhưng có thể không được tối ưu hóa hoàn toàn dựa trên mẫu thiết bị, cài đặt, kích thước màn hình... Ứng dụng chạy trên Safari, từ iPhone 7 trở lên với iOS 14 hoặc cao hơn.