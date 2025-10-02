Ngoài người đứng đầu là Minh Học Xương (đã chết), gia tộc họ Minh ở Kokang có nhiều thành viên cốt cán, bao gồm Minh Quốc Bình (còn gọi là Mg Myin Shaut Phyin), Minh Cúc Lan (Myin Shut Lan), và đặc biệt là Minh Trân Trân (Ma Thiri Maung) - người được mệnh danh là "nữ ma đầu" phụ trách điều hành nhiều "khu công nghiệp" lừa đảo.

Cốt lõi sức mạnh của gia tộc họ Minh nằm ở mô hình "dùng vũ trang bảo vệ lừa đảo, dùng lừa đảo nuôi vũ trang". Nhóm người này sở hữu lực lượng vũ trang tư nhân hùng hậu, dùng để bảo vệ các khu công nghiệp, áp tải và trấn áp mọi sự phản kháng.

Đế chế tội phạm

Từ năm 2015, Minh Học Xương xây dựng và điều hành một loạt các căn cứ tội phạm quy mô lớn, nổi bật nhất là "Ngọa hổ sơn trang" và "Tập đoàn Quốc Tế Ngọc Tường". Đây là những nơi hoạt động theo hình thức "tập đoàn hóa", cung cấp dịch vụ bảo kê tuyệt đối cho các "kim chủ" (trùm lừa đảo).

"Kim chủ" là những người đứng đầu các băng nhóm lừa đảo, đầu tư vốn và tổ chức các ổ nhóm lừa đảo qua mạng viễn thông nhắm vào công dân Trung Quốc. Họ trả cho gia tộc họ Minh phí bảo kê khổng lồ.

Gia tộc họ Minh, một trong bốn đại gia tộc ở Kokang, Myanmar. Các gia tộc khác gồm gia tộc họ Bạch, gia tộc họ Ngụy và gia tộc họ Lưu. Ảnh: Nhân dân Nhật báo

Theo tờ Đại công báo, các hoạt động tội phạm của gia tộc họ Minh ở Myanmar vô cùng đa dạng, với tổng số tiền liên quan đến lừa đảo và đánh bạc lên tới gần 10 tỉ nhân dân tệ (hơn 1,4 tỉ USD).

Các hoạt động này bao gồm lừa đảo (tập trung vào các chiêu trò tàn độc như lừa tình, lừa đầu tư, lừa đảo tín dụng giả), đánh bạc xuyên biên giới (điều hành các sòng bạc trực tiếp và trực tuyến), mại dâm, ma túy...

Chiêu lừa "mổ heo"

Trong những chiêu lừa đảo phổ biến nhất, "mổ heo" là hình thức lừa đảo tinh vi, thường kéo dài nhiều tháng. Kẻ lừa đảo xây dựng một hồ sơ giả mạo (thường là người thành đạt, độc thân) để làm quen và thiết lập quan hệ tình cảm lãng mạn hoặc tình bạn thân thiết với nạn nhân (quá trình nuôi heo).

Sau khi tạo được lòng tin, kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các nền tảng đầu tư, tiền ảo, hoặc đánh bạc giả mạo (mổ heo). Nạn nhân ban đầu thắng một khoản nhỏ, sau đó bị lừa nạp số tiền lớn và mất trắng.

Cảnh sát cho biết gia tộc họ Minh ở Myanmar dùng lực lượng vũ trang tư nhân để kiểm soát các khu lừa đảo qua mạng. Ảnh: HK01

Ngoài ra, còn có chiêu lừa đảo nhắm vào những người muốn kiếm tiền dễ dàng hoặc người thất nghiệp. Cụ thể, kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân thực hiện các nhiệm vụ đơn giản trên mạng, chẳng hạn như đánh giá sản phẩm, bấm thích (like) video, hoặc đặt hàng ảo và hứa trả hoa hồng.

Khi nạn nhân đã tin tưởng và tham gia, họ được yêu cầu nạp tiền vào hệ thống để làm các "nhiệm vụ cao cấp" có lợi nhuận cao hơn. Cuối cùng, hệ thống đóng băng và nạn nhân mất toàn bộ số tiền đã nạp.

Điều tàn bạo nhất trong mô hình của gia tộc họ Minh là cách họ đối xử với những nhân viên lừa đảo cấp dưới.

Những người này, vốn là nạn nhân bị lừa gạt hoặc mua bán, bị coi là hàng hóa có giá trị, được định giá từ 350.000 đến 450.000 nhân dân tệ (khoảng 49.000 đến 63.000 USD) và bị mua bán giữa các "kim chủ".

Những người không đạt chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn phải chịu sự tra tấn khủng khiếp: chích điện, dùng tàn thuốc lá dí vào mặt, đánh bằng ống thép, hoặc bị nhốt vào "nhà tù tối" - một không gian chật hẹp không thể ngủ hay xoay người.