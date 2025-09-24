Truyền thông quốc tế hết lời ca ngợi Đức Phúc, chiến thắng lịch sử tại Intervision phủ sóng từ Việt Nam sang tận trời Âu!

Tối 20/9 (giờ Nga), tại sân vận động Live Arena (Moscow), Đức Phúc - đại diện Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025, sự kiện quy tụ nhiều tài năng lớn từ khắp nơi trên thế giới. Chiến thắng này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng trong và ngoài nước.

Đặc biệt, màn trình diễn với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương của nam ca sĩ được đánh giá là “nổi da gà”, vừa giàu cảm xúc vừa tôn vinh bản sắc văn hoá Việt Nam. Hàng loạt cơ quan truyền thông uy tín toàn cầu như CNN, Reuters, BBC, The Straits Times, Lenta, Regnum… cùng các kênh chính thống tại Việt Nam như Thông tin Chính phủ, VTV… đều đồng loạt đưa tin, ca ngợi chiến thắng thuyết phục này. Vinh dự này được Đức Phúc chia sẻ trên fanpage. Người hâm mộ cùng nhộn nhịp ăn mừng với nam ca sĩ.

Đức Phúc chia sẻ tin vui

Trước đó, ngày 11/9, Đức Phúc xuất hiện tại sân bay trong trang phục áo dài, tay cầm lá cờ Việt Nam, chính thức lên đường đến Nga để bắt đầu hành trình tại Intervision 2025. Nam ca sĩ thừa nhận bản thân khá hồi hộp và chỉ mong nhận được sự đồng hành, ủng hộ từ khán giả quê nhà để tiếp thêm sức mạnh. Tuy vậy, thời điểm ấy thông tin về chuyến đi chưa thực sự được chú ý, nên việc anh giành ngôi Quán quân sau đó đã khiến nhiều người bất ngờ và ngỡ ngàng.

Đức Phúc mang đến ca khúc Phù Đổng Thiên Vương

Trong đêm chung kết, Đức Phúc mang đến ca khúc Phù Đổng Thiên Vương do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, với phần rap của Phúc Du và lời tiếng Anh do Orange đảm nhận. Lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy, tác phẩm kết hợp chất sử thi truyền thống với màu sắc hiện đại, vừa giàu bản sắc Việt Nam vừa dễ tiếp cận với khán giả quốc tế. Màn trình diễn đầy cảm xúc, kỹ thuật và được đầu tư công phu đã giúp Đức Phúc đạt 422 điểm, bỏ xa thí sinh về nhì.

Trước chung kết, bình luận viên nổi tiếng người Nga - Yana Churikova đã nhận định phần thi của Đức Phúc nằm trong nhóm dàn dựng công phu nhất mùa giải, đồng thời nhấn mạnh sự chuyên nghiệp của ê-kíp Việt Nam khi chuẩn bị tỉ mỉ từng chi tiết: “Cậu ấy vừa hát, vừa nhảy trong bối cảnh thay đổi liên tục. Đây là thử thách khó, nhưng Đức Phúc đã chứng minh sự tập trung và kỷ luật tuyệt vời”.

Chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025 không chỉ gây tiếng vang trong nước mà còn được truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin với nhiều phản hồi tích cực. Các hãng tin lớn như Reuters, AP News, The Independent ca ngợi Phù Đổng Thiên Vương là màn trình diễn độc đáo, khéo léo dung hòa chất liệu dân gian Việt Nam với pop, rap và dubstep, đồng thời ghi nhận sự sáng tạo của ê-kíp.

Đặc biệt, báo chí Nga dành sự quan tâm lớn cho nam ca sĩ với màn trình diễn tại đêm chung kết. Nhiều trang tin hàng đầu như Ria Novosti, Regnum, Lenta… đều đưa tin và dành lời khen ngợi trực tiếp cho Đức Phúc. Theo trang Vz, Nghệ sĩ Nhân dân Nga Igor Matviyenko - thành viên ban giám khảo đánh giá tiết mục của Đức Phúc “xuất sắc”, nổi bật nhờ câu chuyện về cội nguồn dân tộc, trang phục thú vị cùng phong cách hiện đại, kịch tính và hấp dẫn. Báo Rossiyskaya Gazeta (RG) cũng khen ngợi giọng hát cao, đẹp và giàu cảm xúc của Đức Phúc. Nhà báo Alexander Alekseev nhận xét: “Tiết mục rất độc đáo, từ giai điệu mang âm hưởng dân tộc đến cách chọn trang phục, tất cả đều toát lên vẻ đẹp đặc trưng của truyền thống Việt Nam”.

Báo chí Nga dành sự quan tâm lớn cho Đức Phúc

Ngoài ra, theo Regnum, trong cuộc phỏng vấn sau chung kết, Đức Phúc thừa nhận nam ca sĩ có lợi thế chiến thắng hơn khi ca sĩ nước chủ nhà - Shaman (Yaroslav Dronov), người chủ động xin không được chấm điểm để tạo cơ hội cho các thí sinh quốc tế. Đức Phúc cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu thích phong cách âm nhạc của Shaman. Cũng trong buổi trò chuyện, Đức Phúc chia sẻ mong muốn quyên góp một phần tiền thưởng cho một hoạt động từ thiện ở Nga và có dự định học tiếng Nga, sáng tác một bài hát bằng ngôn ngữ này và hợp tác các ca sĩ bản địa.

Sau chiến thắng tại cuộc thi Intervision, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng, biểu dương nỗ lực và thành tích xuất sắc của Đức Phúc. Thủ tướng nhấn mạnh: “Thành tích này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sĩ Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam”. Đồng thời, khẳng định sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên sau hơn 40 năm, Việt Nam trở lại Intervision, qua đó truyền tải thông điệp về tình hữu nghị và sức mạnh gắn kết của âm nhạc vượt qua mọi khác biệt.

Trang Thông tin Chính phủ đưa tin về chiến thắng Intervision 2025 của Đức Phúc, Thủ tướng viết thư chúc mừng

Đáng nói, khoảnh khắc Đức Phúc được xướng tên ngôi vị cao nhất lại trùng đúng ngày 20/9 - dấu mốc kỷ niệm 10 năm anh đăng quang Giọng hát Việt 2015. Từ một quán quân trong nước, sau một thập kỷ không ngừng nỗ lực và trưởng thành, Đức Phúc đã khẳng định bước tiến vượt bậc, vươn mình ra đấu trường quốc tế, trở thành gương mặt tiêu biểu của thế hệ ca sĩ trẻ Việt Nam.

Đức Phúc để lại dấu ấn đậm nét về văn hóa Việt

Trong suốt hành trình tại Moscow, Đức Phúc còn để lại dấu ấn đậm nét về văn hóa Việt. Ngay khi đặt chân đến thủ đô nước Nga, anh đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ ban tổ chức và truyền thông nước chủ nhà. Đức Phúc chia sẻ niềm tự hào khi khoác trên mình áo dài, đồng thời bày tỏ hạnh phúc vì nhiều người tò mò, muốn tìm hiểu thêm về trang phục truyền thống Việt. Trong suốt hành trình, anh vẫn ưu tiên diện áo dài như một điểm nhấn văn hóa. Bên cạnh đó, nam ca sĩ mang theo những món quà giản dị nhưng giàu ý nghĩa như nón lá in quốc kỳ, hình ảnh đặc trưng Việt Nam và thiệp in tranh Đông Hồ kèm lời chúc viết tay để tặng bạn bè quốc tế.