Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đối thoại Shangri-La tối 29/5. (Ảnh: AP)

Reuters đăng bài viết nhấn mạnh “ba cuộc khủng hoảng toàn cầu” và các giải pháp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu trong bài phát biểu tối 29/5 trước hàng trăm đại biểu tham dự diễn đàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng những thách thức hiện nay bao gồm sự xói mòn của các quy tắc và luật pháp quốc tế; khủng hoảng của các mô hình phát triển với biểu hiện là tăng trưởng chậm lại và biến đổi khí hậu; cùng với cuộc khủng hoảng lòng tin giữa các quốc gia.

“Ba cuộc khủng hoảng của thế giới hôm nay không phải là điều tất yếu mà chúng ta buộc phải chấp nhận”, Reuters dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói trong bài phát biểu, đồng thời kêu gọi củng cố luật pháp quốc tế, xây dựng các động lực tăng trưởng bao trùm và bền vững, cũng như thúc đẩy đối thoại và minh bạch.

Bài viết của AP nhấn mạnh phần trả lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các câu hỏi từ khán giả tại Đối thoại Shangri-la. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng những diễn biến tại eo biển Hormuz cho thấy chỉ một điểm nóng cũng có thể đẩy phần còn lại của thế giới vào tình trạng bất ổn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ luật pháp quốc tế để tránh kích hoạt khủng hoảng toàn cầu trong quá trình cạnh tranh ảnh hưởng.

Báo South China Morning Post của Hong Kong (Trung Quốc) cũng nhấn mạnh thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về ba cuộc khủng hoảng đang hội tụ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phát biểu trước các bộ trưởng quốc phòng, lãnh đạo quân đội, nhà ngoại giao và chuyên gia tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau, hội tụ rõ nét tại châu Á-Thái Bình Dương.

“Đây là trung tâm tăng trưởng năng động của thế giới, nhưng cũng là nơi cạnh tranh chiến lược gay gắt; là không gian của các tuyến hàng hải huyết mạch, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro trên biển; là khu vực hưởng lợi sâu từ toàn cầu hoá, nhưng đang chịu sức ép trực tiếp từ phân mảnh chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu, chuyển đổi công nghệ và cạnh tranh địa kinh tế mới. Chính vì là nơi hội tụ thách thức, châu Á-Thái Bình Dương cũng phải là nơi khởi phát lời giải”, SCMP dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Về khủng hoảng lòng tin chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng đây là cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nguy hiểm, vì nó khiến các quốc gia dễ nhìn hành động của nhau qua lăng kính nghi kỵ và bất an.

Bài viết dẫn phần trả lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về câu hỏi liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lực quân sự. Nhà lãnh đạo Việt Nam khẳng định yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi tăng cường minh bạch, chia sẻ thông tin và xây dựng lòng tin dựa trên các nguyên tắc cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật trong việc sử dụng các công nghệ tiên tiến cho mục đích quân sự.

Bài viết của Bloomberg nhấn mạnh thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về năng lực quốc phòng và bảo đảm an ninh.

“Củng cố quốc phòng là nhu cầu chính đáng, nhưng an ninh bền vững không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, càng không thể được xây bằng chạy đua vũ trang hoặc bằng cách làm gia tăng bất an phát triển cho nước khác”, Bloomberg dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bài viết cũng nêu bật thông điệp của nhà lãnh đạo Việt Nam về 3 cuộc khủng hoảng hiện nay.

“Nó khiến các quốc gia dễ nhìn hành động của nhau qua lăng kính nghi kỵ và bất an. Khi lòng tin suy giảm, một động thái phòng vệ có thể bị diễn giải thành khiêu khích”, bài viết dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bài báo nhấn mạnh lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Việt Nam: “Châu Á-Thái Bình Dương cần coi ngoại giao phòng ngừa là một năng lực chiến lược, không phải là biện pháp tình thế sau khi khủng hoảng đã xảy ra”.

Các bài viết trên được đăng lại trên nhiều báo và trang tin quốc tế.