Truyền thông phương Tây bình luận khi Tổng thống Putin thăm Trung Quốc

Tổng thống Putin đến Trung Quốc ngày 31 tháng 8.

Nhận định trên được tờ Independent của Anh đưa ra nhân chuyến thăm Trung quốc và tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO của Tổng thống Nga Putin trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày.

"Sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu phương Tây phớt lờ những gì đang diễn ra ở Trung Quốc tuần này. Có rất nhiều tín hiệu cần được chú ý. Trong số đó có những tín hiệu sau.

Về nước Nga: Tổng thống Putin được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới – và ông sẽ đảm nhận vị trí lãnh đạo quốc tế quan trọng tại Thiên Tân.

Về Nga và Trung Quốc: Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin sẽ xuất hiện tại lễ duyệt binh ở Bắc Kinh, và thực sự – cùng với những người khác.

Đây không phải là một liên minh độc quyền – mà là một quan hệ đối tác dựa trên, một phần, những lợi ích kinh tế tồn tại trong bối cảnh khu vực rộng lớn hơn", bài báo viết.

Theo ấn phẩm này, hội nghị thượng đỉnh SCO cho thấy các nhà lãnh đạo đại diện cho gần một nửa dân số thế giới sẵn sàng thảo luận về tương lai của họ mà không quan tâm nhiều đến phương Tây, và thậm chí không quan tâm đến chủ quyền của phương Tây.

Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sẽ diễn ra tại Thiên Tân từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, với sự tham dự của hơn 20 nhà lãnh đạo, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như đại diện của các tổ chức quốc tế.

SCO là một tổ chức quốc tế được thành lập năm 2001. Tổ chức này bao gồm Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan, Pakistan, Uzbekistan và Belarus.

Các nước quan sát viên: Afghanistan và Mông Cổ; các nước đối tác: Azerbaijan, Armenia, Campuchia, Nepal, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và Sri Lanka.

Trong cuộc phỏng vấn được hãng thông tấn Xinhua đăng ngày 30 tháng 8, ông Putin cho biết hội nghị thượng đỉnh sẽ "tăng cường năng lực của SCO nhằm ứng phó các thách thức và mối đe dọa đương đại, đồng thời củng cố tình đoàn kết trên khắp không gian chung Á - Âu".

"Tất cả những điều này sẽ giúp định hình một trật tự thế giới đa cực công bằng hơn", ông Putin cho hay.

Sau khi hội nghị SCO kết thúc, Tổng thống Putin sẽ tới thủ đô Bắc Kinh. Hội đàm Nga - Trung dự kiến diễn ra ngày 2/9 với những vấn đề quan trọng nhất, từ biện pháp mở rộng hợp tác kinh tế song phương đến các vấn đề quan trọng trong khu vực và quốc tế, cũng như xung đột Ukraine.

Tổng thống Putin được cho là sẽ thông báo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska hôm 15 tháng 8, sau đó dự kiến gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bắc Kinh.

Ngày 3 tháng 9, ông Putin sẽ cùng hơn 20 lãnh đạo thế giới tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít tại Quảng trường Thiên An Môn.