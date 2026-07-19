Truyền thông Pháp phẫn nộ khi đội nhà hứng 6 bàn thua: “Chưa bao giờ tệ đến thế!”

Truyền thông Pháp “sốc” trước cách mà đội nhà hứng 6 bàn thua trong trận gặp tuyển Anh để tranh hạng ba World Cup 2026.

Trận tranh hạng ba World Cup đầy kịch tính đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Anh sau một đêm khó tin ở Miami. Tam Sư dẫn trước Pháp tới 4-0 trong hiệp một, và cuối cùng giành chiến thắng chung cuộc 6-4 nhờ cú hat-trick của Bukayo Saka.

Đáng lưu ý, với việc để thua 6 bàn, tuyển Pháp trải qua cột mốc đáng quên với trận đấu thủng lưới nhiều nhất kể từ đầu thế kỷ 21. Điều này cũng khiến tuyển Pháp vấp phải những phản ứng gay gắt từ truyền thông nước nhà.

Tờ L'Equipe nổi tiếng với những đánh giá cầu thủ khá khắt khe, ngay cả sau những chiến thắng. Vì vậy, nhiều người đã rất háo hức chờ đợi điều gì sẽ xảy ra sau khi Pháp để thủng lưới sáu bàn trong một trận đấu lần đầu tiên trong thế kỷ này.

Quả nhiên, hàng phòng ngự đã bị đánh giá thảm hại. Malo Gusto, Ibrahima Konate và Theo Hernandez đều chỉ được L'Equipe chấm 2/10 điểm, trong khi Maxence Lacroix và Mike Maignan được chấm 3 điểm. Có thêm một vài cầu thủ khác cũng chỉ được chấm 2 điểm ở tuyến trên, với Rayan Cherki và Desire Doue. Đây cũng là 2 gương mặt gây thất vọng và bị thay ra ở hiệp một.

"Chưa bao giờ đội tuyển Pháp chứng kiến hàng phòng ngự tệ đến thế, kỳ lạ và khó hiểu đến vậy” - L'Equipe đánh giá về đội nhà.

Tuyển Pháp bị chỉ trích sau khi hứng 6 bàn thua trước tuyển Anh.

Những đánh giá từ hãng truyền thông RMC Sport cũng khắc nghiệt tương tự, mặc dù chỉ có ba trong số năm cầu thủ đó - Gusto, Hernandez và Cherki - nhận điểm 2/10. Giống như L'Equipe, điểm số cao nhất của họ dành cho cầu thủ dự bị ở hàng phòng ngự Dayot Upamecano - như để nhấn mạnh sự yếu kém của hàng thủ Les Bleus trong hiệp một.

Trong khi đó, hãng truyền thông France Info dành lời khen cho màn thể hiện của tuyển Pháp trong hiệp hai, nhưng bày tỏ sự tiếc nuối bởi đội của Deschamps đã có thể gỡ hòa nếu Michael Olise tận dụng được cơ hội ngon ăn.

"Didier Deschamps suýt nữa đã kết thúc 14 năm cầm quyền huấn luyện đội tuyển quốc gia Pháp trong thảm họa tột cùng, bị các cầu thủ bỏ rơi", France Info viết. "Bị dẫn trước 4 bàn trong hiệp một trước Anh, cuối cùng họ đã rũ bỏ được sự ê chề để tránh một nỗi nhục nhã lịch sử."

Trang Foot Mercato thì đánh giá Ibrahima Konate là cầu thủ tệ nhất của Pháp và tiền vệ này cũng chỉ được chấm điểm 2/10. Foot Mercato cho rằng Konate cần phục hồi sau một đêm đáng quên, trong bối cảnh anh mới rời Liverpool để đầu quân cho Real Madrid.

Hàng thủ của Pháp có trận đấu "thảm hoạ".

Với tuyển Pháp, thất bại trước tuyển Anh cũng khép lại một kỳ World Cup đầy thất vọng. Đội bóng của HLV Didier Deschamps đã để lọt lưới tới 10 bàn chỉ trong hai trận cuối cùng của giải đấu (4 bàn trước Tây Ban Nha ở bán kết và 6 bàn trước Anh ở trận tranh hạng ba), con số trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một tập thể từng nổi tiếng bởi sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

Truyền thông Pháp nhận định đây là lời cảnh báo rõ ràng về sự xuống cấp của Les Bleus khi những trụ cột như Theo Hernandez, Konate hay Maignan đều trải qua giải đấu dưới sức.

Không ít chuyên gia tại Pháp cho rằng trận thua này sẽ buộc Liên đoàn bóng đá Pháp phải đẩy nhanh quá trình tái thiết sau khi kỷ nguyên của Didier Deschamps khép lại, bởi nếu không cải thiện hệ thống phòng ngự, Les Bleus sẽ rất khó lấy lại vị thế ứng viên vô địch ở các giải đấu lớn trong thời gian tới.