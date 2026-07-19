“Dớp” từ trọng tài khiến Argentina lo lắng, Tây Ban Nha hí hửng trước chung kết World Cup

Trọng tài điều khiển trận chung kết World Cup 2026 đang trở thành chủ đề nóng trước màn đại chiến giữa Argentina và Tây Ban Nha lúc 2h00 rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam).

Việc FIFA chỉ định trọng tài người Slovenia Slavko Vincic bắt chính trận chung kết World Cup 2026 không chỉ tạo ra nhiều tranh luận, mà còn khiến người hâm mộ hai đội có những cảm xúc hoàn toàn trái ngược.

Đối với ông Vincic, đây là trận chung kết World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời là trận đấu quan trọng nhất mà vị “vua áo đen” 46 tuổi từng điều khiển. Trước đó, ông đã bắt nhiều trận cầu đỉnh cao như chung kết Champions League, EURO và Nations League, nhưng áp lực của một trận chung kết World Cup được xem là ở cấp độ hoàn toàn khác.

Điều khiến CĐV Argentina đặc biệt bất an nằm ở một chi tiết mang màu sắc “dớp”. Tại các kỳ World Cup, ông Slavko Vincic mới chỉ điều khiển một trận của La Albiceleste – chính là thất bại gây sốc 1-2 trước Ả Rập Xê Út ở World Cup 2022. Cho đến nay, đó cũng là trận thua gần đây nhất của Argentina tại sân chơi World Cup. Vì vậy, ngay sau khi FIFA công bố danh tính trọng tài, mạng xã hội ở xứ Tango lập tức tràn ngập những bình luận bày tỏ sự lo lắng.

CĐV Argentina lo lắng vì trọng tài.

Ngược lại, người hâm mộ Tây Ban Nha lại có thêm lý do để lạc quan. Theo thống kê, La Roja chưa từng thua trong các trận đấu do Slavko Vincic điều khiển. Ông từng bắt trận hòa 2-2 với Colombia năm 2017, hòa 0-0 với Thụy Điển tại EURO 2020, thắng 2-1 trước Ý ở Nations League 2023, đồng thời điều khiển các trận thắng của Tây Ban Nha trước Ý và Pháp tại EURO. Chuỗi thành tích bất bại ấy khiến nhiều CĐV xứ bò tót tin rằng “điềm lành” đang đứng về phía đội nhà.

Thú vị hơn, truyền thông châu Âu còn nhắc lại một “điềm báo” khác: Slavko Vincic từng bắt chính trận chung kết Champions League mà đội bóng Tây Ban Nha giành chiến thắng. Dù điều này không có giá trị chuyên môn, nó vẫn được người hâm mộ La Roja xem như một dấu hiệu tích cực trước giờ bóng lăn.

Không chỉ trọng tài chính, tổ VAR cũng đang được chú ý đặc biệt. FIFA được cho là đã bố trí một ê-kíp VAR giàu kinh nghiệm từng tham gia nhiều trận knock-out tại World Cup 2026 nhằm hạn chế tối đa tranh cãi. Đây là điều rất đáng quan tâm bởi cả Argentina lẫn Tây Ban Nha đều là những đội bóng có xu hướng kiểm soát bóng nhiều, thường xuyên tạo ra các tình huống chạm bóng trong vòng cấm và dễ dẫn tới những quyết định gây tranh luận.

Tây Ban Nha chưa thua mỗi khi trọng tài Vincic bắt chính.

Một chi tiết bên lề khác cũng thu hút truyền thông quốc tế là việc FIFA tăng cường an ninh ở khu vực sân vận động. Ban tổ chức dự kiến trận chung kết sẽ đón lượng khán giả vượt 80.000 người, trong đó cộng đồng người Argentina tại Bắc Mỹ được đánh giá sẽ tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt bậc nhất giải đấu. Các tuyến tàu điện và khu vực quanh sân đã được đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt từ nhiều giờ trước trận.

Về mặt chuyên môn, đây là màn so tài giữa hai trường phái bóng đá đối lập. Argentina mang đến sự thực dụng, bản lĩnh và khả năng bùng nổ của Lionel Messi, người đang đứng trước cơ hội khép lại kỳ World Cup cuối cùng bằng một chức vô địch nữa. Trong khi đó, Tây Ban Nha sở hữu lối chơi kiểm soát bóng hiện đại với dàn cầu thủ trẻ giàu năng lượng như Lamine Yamal, Nico Williams và bộ khung đã loại cả Pháp lẫn Bỉ trên đường vào chung kết.

Trở lại với câu chuyện trọng tài, lịch sử của một vị vua áo đen không thể quyết định kết quả trận đấu. Tuy nhiên, trong một trận chung kết World Cup – nơi chỉ một tiếng còi hay một tình huống VAR cũng có thể thay đổi số phận của cả 2 đội – mọi chi tiết đều trở nên đặc biệt. Và chính “dớp” gắn với Slavko Vincic đang vô tình tạo thêm một lớp kịch tính cho cuộc đối đầu được chờ đợi nhất của bóng đá thế giới giữa Argentina và Tây Ban Nha.