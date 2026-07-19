Được chấm số điểm “trên trời”, Mbappe vẫn “méo mặt” vì hàng thủ ê chề của tuyển Pháp

Trong ngày Mbappe vẫn ghi dấu ấn nhờ cú đúp thì hàng phòng ngự tuyển Pháp lại có trận đấu vô cùng thảm hoạ trước tuyển Anh ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.

Tuyển Anh đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Pháp với tỷ số 6-4 để giành hạng 3 World Cup 2026. Dựa trên điểm số của Flashscore, đây là trận đấu mà các ngôi sao "Tam sư" thi đấu đồng đều, trong khi tuyển Pháp chỉ còn vài điểm sáng hiếm hoi.

Ngay từ những phút đầu, Anh đã kiểm soát thế trận nhờ khả năng pressing và luân chuyển bóng hiệu quả. Ở chiều ngược lại, hàng thủ Pháp liên tục mắc sai lầm, tạo điều kiện để đối phương khai thác.

Người xuất sắc nhất trận không ai khác ngoài Bukayo Saka, với số điểm 9,3 theo đánh giá của Flashcore. Ngôi sao của Arsenal là cơn ác mộng với hành lang trái của Pháp. Không chỉ ghi dấu ấn bằng những pha đi bóng tốc độ, Saka còn trực tiếp tham gia vào nhiều tình huống dẫn đến bàn thắng và còn lập cú hat-trick.

Saka là cầu thủ được chấm số điểm cao nhất trận đấu.

Một cái tên khác cũng xứng đáng được khen ngợi là Eberechi Eze với 8,6 điểm. Tiền vệ này hoạt động cực kỳ năng nổ ở khu vực giữa sân, vừa hỗ trợ phòng ngự, vừa kết nối với hàng công. Những pha xử lý mềm mại và khả năng giữ bóng của Eze giúp Anh duy trì sức ép trong phần lớn thời gian thi đấu.

Declan Rice tiếp tục chứng minh giá trị bằng màn trình diễn được chấm 8,0 điểm. Tiền vệ Arsenal gần như phong tỏa hoàn toàn tuyến giữa của Pháp, thắng nhiều pha tranh chấp và phát động tấn công hiệu quả. Trong khi đó, Ezri Konsa (7,8 điểm) cùng Marc Guehi (7,2 điểm) tạo thành lá chắn vững chắc trước khung thành Jordan Henderson.

Ở hai cánh, Marcus Rashford (8,1 điểm) chơi đầy năng lượng, còn Morgan Rogers (6,4 điểm) và Toney (6,1 điểm) tuy không quá nổi bật nhưng hoàn thành tốt vai trò chiến thuật. Jordan Henderson (6,8 điểm) cũng có một trận đấu tròn vai với kinh nghiệm và khả năng điều tiết nhịp độ.

Bên phía Pháp, Kylian Mbappe là nhân tố nổi bật nhất với một cú đúp, anh nhận 9,2 điểm dù đội nhà thất bại. Tiền đạo đội trưởng tuyển Pháp vẫn là cái tên nguy hiểm nhất bên phía Les Bleus. Anh thường xuyên tạo ra đột biến nhờ tốc độ và những pha bứt phá sở trường. Tuy nhiên, Mbappe gần như phải "gánh" hàng công một mình khi các vệ tinh xung quanh chơi dưới sức.

Mbappe vẫn được chấm số điểm rất cao sau trận đấu.

Ngoài Mbappe, chỉ có Michael Olise (8,7 điểm) và Lacroix (7,6 điểm) đạt mức điểm tích cực. Olise là cầu thủ hiếm hoi tạo ra sự sáng tạo ở tuyến trên với nhiều đường chuyền mở ra cơ hội. Trong khi đó, Lacroix có không ít tình huống giải nguy dù phải chịu sức ép rất lớn.

Trái ngược với đó, hàng công Pháp gây thất vọng sau một trận đấu thảm hoạ. Desire Doue chỉ được 5,5 điểm, gần như mất hút trước sự theo kèm của các hậu vệ Anh. Rayan Cherki nhận 6,5 điểm, có vài khoảnh khắc xử lý kỹ thuật nhưng chưa đủ tạo khác biệt. Adrien Rabiot (6,4 điểm) cũng lép vế hoàn toàn trước Rice và Eze ở khu trung tuyến.

Hàng phòng ngự Les Bleus là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới thất bại. Konate chỉ được 5,7 điểm, Gusto và thủ môn Maignan cùng nhận 5,6 điểm, trong khi Kounde thấp nhất với 5,5 điểm. Các cầu thủ này liên tục để lộ khoảng trống, xử lý thiếu quyết đoán và không thể ngăn cản những pha tấn công tốc độ của Anh. Ngay cả Kouassi cũng chỉ đạt 5,9 điểm, phản ánh một ngày thi đấu đầy khó khăn của toàn bộ hệ thống phòng ngự.

Hàng thủ Pháp chơi rất tệ ở trận này.

Về cơ bản, cả tuyển Anh và Pháp đều đã chơi cố gắng ở trận tranh hạng 3 dù trước trận, một số tờ báo quốc tế cho rằng cả 2 đội đều không muốn thi đấu do đã thất bại ở bán kết. Việc tạo ra cơn mưa bàn thắng cũng là cách để hai đội dành sự an ủi cho người hâm mộ, sau khi họ đã gây ra sự tiếc nuối cho người hâm mộ ở đấu trường danh giá nhất hành tinh.