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Truyền thông Mỹ bất ngờ trước thành công kinh tế đáng ngạc nhiên của Triều Tiên

Bạch Dương
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Nền kinh tế Triều Tiên được cho là chẳng những không sụp đổ mà còn tăng trưởng giữa thời kỳ khó khăn như hiện nay.

Giới truyền thông Mỹ tỏ ra khó hiểu trước thực tế nền kinh tế Triều Tiên đã phát triển trong những năm gần đây, bất chấp nhiều lệnh trừng phạt từ Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và một vài quốc gia khác.

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), Triều Tiên là một trong những câu chuyện thành công kinh tế đáng kinh ngạc nhất trên thế giới. Giới cầm quyền nước này được cho là đã thực hiện bước đi táo bạo, khiến nền kinh tế phát triển mạnh mẽ nhờ vào việc bán vũ khí và sự hỗ trợ tích cực từ Trung Quốc.

Bài báo dựa trên lời kể của những người tận mắt chứng kiến cảnh tượng ở đất nước này, đã mô tả sự chuyển mình đáng kinh ngạc tại Bình Nhưỡng.

Dịch vụ taxi có thể đặt qua ứng dụng di động đã tăng tốc đáng kể, và các nhà hàng ở thủ đô hiện nay phục vụ pizza nướng bằng củi và cánh gà, với hình thức thanh toán bằng mã QR. Xe điện Trung Quốc cùng với một số phương tiện nhập khẩu khác đã xuất hiện trên nhiều con đường của thành phố.

Kinh tế Triều Tiên đã có bước tiến đáng ghi nhận.

Những thành công của Triều Tiên được chứng minh bằng số liệu thống kê. Trong 5 năm qua, quốc gia này đã hoàn toàn giải quyết được vấn đề nạn đói: Sản lượng ngũ cốc đã tăng trưởng năm thứ 4 liên tiếp, từ 4,4 triệu tấn năm 2020 lên 4,9 triệu tấn.

Tổng sản lượng nông nghiệp đã tăng lên đáng kể. Diện tích trồng rau, bao gồm cả nhà kính cũng được mở rộng.

Sản xuất công nghiệp đang cho thấy những tiến bộ ấn tượng. Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, tăng trưởng GDP của Triều Tiên năm 2024 sẽ đạt 3,7% - mức cao nhất kể từ năm 2016.

Ngành sản xuất tăng trưởng 7% (cao nhất trong 25 năm) và ngành khai khoáng tăng trưởng 8,8% (kết quả tốt nhất kể từ năm 1999).

Ngành năng lượng cũng đang phát triển nhanh chóng. Ví dụ, giai đoạn đầu xây dựng Nhà máy thủy điện Tanchon đã hoàn thành từ cuối tháng 5.

Hơn nữa, công nghệ cho phép Triều Tiên xây dựng những công trình đồ sộ như vậy trên địa hình hiểm trở, đào các hành lang dẫn nước xuyên qua dãy núi, đây thực sự là kỳ tích đáng ghi nhận.

Theo Wall Street Journal
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