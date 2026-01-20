Sáng nay (20/1), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội). Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội XIV có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.



Chủ đề của Đại hội là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đất nước đã vượt qua nhiều biến động, đứng trước những vận hội mới và đang bước vào một giai đoạn phát triển đòi hỏi tư duy mới, tầm nhìn mới và quyết tâm mới. Đây cũng là dấu mốc đặc biệt quan trọng khi Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa "2 mục tiêu 100 năm" là 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Đại hội XIV có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Duy Linh

Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Về công tác chuẩn bị văn kiện, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện một bước cải cách quan trọng, tích hợp 3 báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo xây dựng Đảng, thành một Báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ.

Đặc biệt, lần đầu tiên Văn kiện có chương trình hành động kèm theo, xác định rõ từng đề án, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, đảm bảo Nghị quyết có thể thực hiện ngay sau Đại hội. Dự thảo Văn kiện đã được gửi lấy ý kiến nhân dân, thu hút gần 14 triệu ý kiến tham gia, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng, lòng dân.

Đại hội lần này sẽ đề ra những quyết sách quan trọng, mang tính bước ngoặt và bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV - những người đủ đức, đủ tài để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Tiểu ban Nhân sự tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ; đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển.

Phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được Đài THVN truyền hình trực tiếp từ 8h00 ngày 20/1 trên kênh VTV1. Trước đó, Chương trình đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” sẽ được THTT vào 7h00 cùng ngày trên kênh VTV1.