Truyền hình Iran: Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei bị thương

Truyền hình nhà nước Iran cho biết tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei bị thương trong cuộc chiến đang diễn ra. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu rõ thời điểm hay hoàn cảnh của vết thương.

Ảnh chân dung lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei được hiển thị trên một màn hình tại Tehran, Iran, ngày 9/3/2026. (Ảnh: Reuters)

Thông tin được đưa ra trong các bản tin về việc ông Khamenei chính thức kế nhiệm vị trí lãnh tụ tối cao của Iran. Người dẫn chương trình gọi ông là “janbaz” – thuật ngữ trong tiếng Ba Tư dùng để chỉ người bị thương bởi kẻ thù trong chiến sự – trong bối cảnh cuộc xung đột hiện nay, mà truyền thông Iran gọi là “cuộc chiến Ramadan”.

Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, là con trai thứ hai của cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Ông được Hội đồng Chuyên gia gồm 88 thành viên của Iran bổ nhiệm làm lãnh tụ tối cao vào ngày 8/3, sau khi cha ông thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào đầu cuộc chiến.

Theo các báo cáo trước đó, Ayatollah Ali Khamenei và con dâu của ông, bà Zahra Haddad-Adel, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Tehran trong ngày đầu tiên của cuộc xung đột.

Israel trước đó tuyên bố sẽ “loại bỏ” bất kỳ ai kế nhiệm vị trí lãnh tụ tối cao sau khi ông Ali Khamenei bị sát hại.

Trong bản tin của truyền hình Iran, các biên tập viên không nêu rõ ông Mojtaba Khamenei bị thương trong cuộc chiến hiện nay hay trong một giai đoạn trước đó. Một nhà phân tích xuất hiện trên sóng sau đó cho rằng vết thương có thể xuất phát từ thời ông phục vụ trong chiến tranh Iran - Iraq thập niên 1980, nhưng chưa có xác nhận chính thức.

Báo cáo cũng cho biết ông Mojtaba Khamenei thông thạo tiếng Anh và từng theo học các khóa tâm lý học. Kể từ khi chiến sự bùng phát, ông chưa xuất hiện công khai.