Truy vết liên quan đến Covid-19, phát hiện người đàn ông bị truy nã lẩn trốn 16 năm

Vào hồi 18 giờ 25 phút ngày 22-2, Công an TP Chí Linh (Hải Dương) đã phát hiện bắt giữ đối tượng Phạm Thế Thỉnh (SN 1952, thường trú ở khu dân cư Đại Bát, phường Hoàng Tân, TP Chí Linh). Đây là đối tượng có lệnh truy nã của Công an huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, thông qua việc truy vết người liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2, Công an TP Chí Linh phát hiện Thỉnh là đối tượng truy nã của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận An (nay là TP Thuận An), tỉnh Bình Dương.

Năm 2004, Thỉnh phạm tội trộm cắp tài sản, bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận An khởi tố và ra quyết định truy nã từ ngày 24-1-2005.

Công an TP Chí Linh đã đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 địa phương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với Thỉnh. Đến ngày 23-2, có kết quả xét nghiệm của Thỉnh âm tính với SARS-CoV-2.