HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Truy vết, cảnh báo xử phạt theo quy định pháp luật với khán giả quay lén phim Việt hot nhất hiện nay

MZ
|

Bộ phim đang đứng trước vấn nạn bị quay lén, đăng tải, phát tán trái phép trên MXH.

Sau khi tạo hiệu ứng mạnh tại phòng vé, Trại Buôn Người đang tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cùng với độ hot của bộ phim, tình trạng khán giả dùng điện thoại quay lại các phân đoạn trong rạp rồi đăng tải lên mạng cũng bắt đầu xuất hiện, trong đó có những clip khá dài, tiết lộ nhiều tình tiết quan trọng của tác phẩm.

Trước tình trạng này, Nhà sản xuất và Nhà phát hành Trại Buôn Người đã lập tức thu thập chứng cứ, báo cáo các trường hợp vi phạm và yêu cầu nền tảng gỡ bỏ những nội dung được đăng tải trái phép. Phía ekip cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các nền tảng và cơ quan chức năng để truy vết những trường hợp phát tán phim, đồng thời áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác phẩm.

Trại Buôn Người và tình trạng khán giả quay lén ảnh hưởng đến trải nghiệm điện ảnh 2026 - Ảnh 1.

(Ảnh: Chụp màn hình)

Trại Buôn Người và tình trạng khán giả quay lén ảnh hưởng đến trải nghiệm điện ảnh 2026 - Ảnh 2.

Nhiều đoạn phim bị quay lén, thậm chí nhận tương tác cao (Ảnh: Chụp màn hình)

“Chúng tôi vô cùng lo lắng khi Trại Buôn Người bị quay lén và phát tán tràn lan trên mạng. Dù trân trọng tình cảm của khán giả, việc đăng tải các clip dài, tiết lộ tình tiết quan trọng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm người xem và doanh thu bộ phim”, cặp đôi đạo diễn - nhà sản xuất Toni Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang chia sẻ.

Việc khán giả quay lại một vài giây hình ảnh trong rạp có thể được xem là hành vi tưởng nhỏ, nhưng khi nội dung được sao chép, đăng tải và phát tán trên Internet mà chưa được chủ sở hữu cho phép, câu chuyện đã chuyển sang vấn đề bản quyền. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có quyền độc quyền đối với việc sao chép và truyền đạt tác phẩm đến công chúng. Tùy tính chất, mức độ và các điều kiện cụ thể, hành vi xâm phạm có thể bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật; trường hợp đáp ứng các dấu hiệu luật định còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Trại Buôn Người và tình trạng khán giả quay lén ảnh hưởng đến trải nghiệm điện ảnh 2026 - Ảnh 3.

Trại Buôn Người đang là từ khóa cực viral trên MXH nên dễ bị nhiều người quay lén, trục lợi bất chính (Ảnh: MXH)

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu một bộ phim Việt đang chiếu rạp phải đối mặt với tình trạng này. Trước đó vô số phim Việt bị quay lén, nổi bật nhất phải kể đến Thỏ Ơi!! cũng từng bị quay lén, cắt ghép và phát tán trên mạng xã hội trong thời gian công chiếu. Vụ việc sau đó đã được cơ quan chức năng vào cuộc và xử lý. Cụ thể, ngày 25/2/2026, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM tiếp nhận phản ánh về việc Thỏ Ơi!! bị quay lén, cắt ghép và phát tán trái phép trên không gian mạng, đặc biệt là TikTok. Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện tài khoản TikTok “Thỏ ơi!” đăng tải hàng chục clip chứa nội dung quay lén bộ phim, mỗi clip dài khoảng 60-120 giây. Tài khoản này đồng thời rao bán bản ghi đầy đủ của phim. Cơ quan công an xác định người quản trị các tài khoản là T.V.P, sinh năm 2004. Người này thừa nhận đã tạo nhiều tài khoản TikTok, đăng khoảng 45 đoạn video từ bộ phim nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác. Sau đó, các đoạn phim được cắt ghép thành bản hoàn chỉnh để rao bán; từ ngày 23/2 đến khi bị phát hiện, người này khai đã bán phim cho 11 người.

Trại Buôn Người và tình trạng khán giả quay lén ảnh hưởng đến trải nghiệm điện ảnh 2026 - Ảnh 4.

Thỏ Ơi!! từng bị quay lén, rao bán trên MXH ngay thời điểm đang chiếu ngoài phòng vé (Ảnh: NSX)

Ngày 6/3/2026, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM ban hành quyết định xử phạt hành chính T.V.P số tiền 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm. Cơ quan chức năng xác định hành vi vi phạm là cung cấp, chia sẻ tác phẩm khi chưa được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, theo điểm d khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP.

Với Trại Buôn Người, trong bối cảnh bộ phim đang thu hút sự quan tâm lớn của khán giả, việc những phân đoạn dài bị đưa lên mạng không chỉ khiến trải nghiệm của những người chưa xem phim bị ảnh hưởng mà còn đặt ra vấn đề về quyền tác giả và quyền khai thác thương mại của tác phẩm. Việc ekip chủ động truy vết, yêu cầu gỡ bỏ và phối hợp với các nền tảng, cơ quan chức năng cho thấy nhà sản xuất đang lựa chọn xử lý vấn đề này bằng các biện pháp chính thức thay vì chỉ dừng lại ở việc kêu gọi khán giả tự giác.

Nam nghệ sĩ đình đám U65 bỏ TP.HCM đưa vợ con về bán cà phê ở Bến Lức, Tây Ninh
Tags

trại buôn người

thỏ ơi

TikTok

bản quyền

quay lén

Phim Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại