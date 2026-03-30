Truy tố Tiktoker “Tàng Keng Ông Trùm” và “Dù Bầu Trời”

Ngày 30/3, Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố Lê Anh Điệp (TikToker "Tàng Keng Ông Trùm"), Đoàn Quốc Việt (TikToker "Dù Bầu Trời") về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo nội dung vụ án, qua công tác quản lý nhà nước về không gian mạng, Công an TP.HCM phát hiện tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" (@keng6868) do Lê Anh Điệp quản trị, sử dụng đã đăng tải nhiều video clip có nội dung miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam, kích động thái độ thù địch, gây kỳ thị, chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc.

Bị can Lê Anh Điệp lúc bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Các video sau khi được đăng tải nhận được hàng triệu lượt xem, hàng ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ đã gây bức xúc trong dư luận, tạo nên làn sóng phẫn nộ, lên án mạnh mẽ.Ngoài ra trong video có đề cập đến việc cứu trợ đồng bào vùng lũ đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động, kêu gọi cứu trợ của một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tương tự, tài khoản TikTok "Dù Bầu Trời" do Đoàn Quốc Việt quản trị, sử dụng, thường xuyên đăng tải các video clip có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Bị can bị truy tố vì đăng tải clip xúc phạm người dân miền Nam

Xuất phát từ động cơ muốn "ăn theo" và bắt chước tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm" để tăng tương tác, Đoàn Quốc Việt đã cố ý đăng tải các video clip có nội dung "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc" và "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác", vi phạm quy định Luật An ninh mạng năm 2018.