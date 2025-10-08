truy tố TikToker Dưỡng Dướng Dường

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8 (TP. Đà Nẵng) vừa ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án cùng cấp để truy tố bị can Mai Văn Dưỡng (39 tuổi) – người được biết đến với tên TikTok “Dưỡng Dướng Dường”, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2, điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 30/9 đến 4/12/2024, Mai Văn Dưỡng đã liên tục đăng tải 34 video trên kênh TikTok @duongduong_xongnha (235.000 người theo dõi), nhắm đến bà L.T.H.N. (tên thường gọi N.L.), Giám đốc điều hành Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ JT Angle TP. Hồ Chí Minh.

Các video chứa thông tin sai sự thật, hình ảnh cắt ghép, tin nhắn giả mạo và lời bình luận mang tính công kích, xúc phạm danh dự cá nhân bà N. cũng như uy tín của bệnh viện. Cơ quan điều tra xác định, Dưỡng không hề quen biết hay có mâu thuẫn cá nhân với bà N.; việc tung tin sai lệch chỉ nhằm thu hút lượt xem, quảng cáo và bán sản phẩm phong thủy.

Dưỡng cùng với dụng cụ làm TikTok. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam cũ

Dưỡng đã lợi dụng vụ việc bệnh viện JT Angle đang xử lý phản ánh của một khách hàng bị biến chứng sau khi cấy mỡ má – mặc dù cơ quan chức năng xác định không có lỗi y khoa. Tuy nhiên, TikToker này vẫn bịa đặt thông tin, gán ghép trách nhiệm cho bà N., làm sai lệch bản chất vụ việc, gây hiểu nhầm trong dư luận.

Theo kết quả điều tra, thiệt hại do hành vi của Dưỡng gây ra ước tính khoảng 421 triệu đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cá nhân và bệnh viện. Ngày 16/1/2025, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã ban hành kết luận giám định dài 322 trang đối với toàn bộ 34 video. Báo cáo xác định các video chứa nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đồng thời xâm phạm quyền bí mật cá nhân và đời sống riêng tư của bà L.T.H.N. và bà T.T.K.N. – Giám đốc Trung tâm chăm sóc khách hàng của bệnh viện.

Những hành vi này vi phạm:

Điểm d, khoản 2, điều 12 Luật Công nghệ thông tin (về việc cấm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự cá nhân);

Điểm a, b, khoản 3, điều 16 Luật An ninh mạng (về việc cấm đăng tải thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng tổ chức, cá nhân);

Khoản 2, điều 38 Bộ luật Dân sự (về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín).

Mai Văn Dưỡng bị bắt tạm giam ngày 10/4/2025, sau đó đến 25/9/2025 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang bảo lãnh. Hiện Dưỡng đang tại ngoại chờ xét xử.