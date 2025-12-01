Truy tố nữ tiếp viên hàng không Đinh Thị Thanh Tuyền

Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Đinh Thị Thanh Tuyền (32 tuổi, ngụ TPHCM), Zhang Lei (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cùng 5 đồng phạm liên quan đến đường dây môi giới mại dâm hoạt động ngay trong nhà hàng karaoke quy mô lớn ở trung tâm thành phố.

Theo tài liệu điều tra báo Pháp luật TP.HCM trích dẫn, Tuyền quê Quảng Ngãi, rời quê ra Hà Nội từ năm 18 tuổi và làm tiếp viên hàng không. Đến năm 2022, bị can chuyển vào TPHCM và sinh sống cùng Zhang Lei như vợ chồng.

Tháng 5/2022, cả hai nhận chuyển nhượng nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II trên đường Trần Hưng Đạo (Quận 5 cũ) để kinh doanh dịch vụ ăn uống – karaoke. Tại thời điểm hoạt động mạnh nhất, cơ sở này có khoảng 200 nữ tiếp viên, chủ yếu phục vụ khách Trung Quốc và Malaysia. Ban đầu Zhang Lei trực tiếp điều hành, đến tháng 2/2023 Tuyền cùng tham gia quản lý.

Các bị can tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Để vận hành cơ sở, đôi nam nữ thuê hàng loạt nhân sự:

Nguyễn Hữu Chí làm tổng quản lý,

Nguyễn Quốc Anh phụ trách tiếp viên nữ,

Đỗ Xuân Hoàng đảm nhiệm giám sát bảo vệ,

Hai người tên Diễm và Liễu cùng quản lý nhóm tiếp viên,

Ngoài ra còn có đội ngũ nhân viên phục vụ, thu ngân.

Báo Lao Động cho biết, Tuyền và Zhang Lei đã thống nhất chủ trương cho phép tiếp viên ra ngoài bán dâm để hút khách. Mỗi khi khách có nhu cầu, Quốc Anh sẽ lựa người và báo giá 4 triệu đồng/lượt hoặc 7 triệu đồng qua đêm.

Một hệ thống ký hiệu nội bộ được đặt ra: tiếp viên đồng ý bán dâm sẽ được ghi tên bằng chữ viết hoa, người không tham gia thì ghi chữ thường. Danh sách được chuyển cho nhóm quản lý thông qua nhóm Telegram mang tên “1127”. Khi khách chọn người, nhân viên sẽ xếp tiếp viên thành hai hàng – nhóm chấp nhận bán dâm và nhóm không tham gia. Tiếp viên muốn ra ngoài phải tuân thủ quy định theo từng khung giờ quản lý.

Tối 17/10/2023, hai nhóm khách Trung Quốc đến cơ sở và yêu cầu 5 tiếp viên phục vụ qua đêm. Khi những người này vừa được đưa đến khách sạn gần đó, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang hành vi mua bán dâm.

Khám xét nơi ở của Zhang Lei, công an phát hiện và thu giữ gần 22 tỉ đồng trong két sắt.

Tại cơ quan điều tra, các bị can thừa nhận hành vi nhưng cho rằng bản thân không hưởng lợi trực tiếp từ tiền bán dâm. Tuy nhiên, hồ sơ thể hiện trong quá trình kinh doanh nhà hàng, Tuyền và Zhang Lei thu lời khoảng 2,4 tỉ đồng, được khai là dùng cho việc sửa chữa, duy trì hoạt động cơ sở.

Những người còn lại cho biết họ chỉ nhận lương hoặc tiền “tip” trong thời gian làm việc.

Cáo trạng đã được chuyển sang Tòa án để chuẩn bị xét xử trong thời gian tới.