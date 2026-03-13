Truy tố "nữ hoàng gợi cảm" đình đám showbiz vì làm sai một việc suốt 5 năm

Vào ngày 12/3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ ca sĩ Kim Wan Sun đã bị truy tố không giam giữ, chuyển hồ sơ cho cơ quan công tố vì cáo buộc điều hành doanh nghiệp quản lý giải trí mà không có giấy phép kinh doanh hợp lệ. Theo Sở Cảnh sát Yongin Dongbu thuộc tỉnh Gyeonggi, các nhà chức trách đã xác định có bằng chứng vi phạm Luật Phát triển Ngành Văn hóa và Nghệ thuật và đã chuyển vụ việc đến Văn phòng Công tố quận Suwon từ ngày 5/3.

Biểu tượng gợi cảm của showbiz Hàn thành lập công ty một người KW Sunflower vào năm 2020 và được ghi nhận là giám đốc đại diện trong hồ sơ doanh nghiệp. Tuy nhiên, công ty này bị cáo buộc đã tiến hành các hoạt động kinh doanh sinh lời trong khoảng 5 năm, mà không hoàn tất thủ tục đăng ký bắt buộc dành cho doanh nghiệp hoạt động trong văn hóa và nghệ thuật đại chúng với chính quyền địa phương.

Kim Wan Sun bị truy tố không giam giữ. Ảnh: X

Vụ việc này được đưa ra ánh sáng trong bối cảnh nhà chức trách liên tiếp rà soát công ty do các ngôi sao giải trí thành lập, bắt đầu từ ca sĩ Ok Joo Hyun vào tháng 9 năm ngoái. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gia hạn đăng ký cho các công ty tương tự nhằm khuyến khích sự tuân thủ tự nguyện.

Theo báo cáo, Kim Wan Sun đã hoàn tất quá trình đăng ký công ty vào tháng 11 năm ngoái. Mặc dù đã đăng ký hoạt động, nhưng cảnh sát kết luận rằng giai đoạn hoạt động trước đó vẫn cấu thành hành vi vi phạm pháp luật và quyết định chuyển hồ sơ của cả Kim Wan Sun và công ty quản lý cho cơ quan công tố.

Thông qua OSEN, người đại diện của nữ ca sĩ nói: "Mặc dù Kim Wan Sun bị truy tố không giam, nhưng đã có một khoảng thời gian gia hạn để đăng ký với cơ quan quản lý, và vì quá trình đăng ký công ty đã hoàn tất nên dự kiến sẽ không có vấn đề gì xảy ra ”.

Nữ ca sĩ đã hoàn tất đăng ký công ty, nhưng những hoạt động trước đó vẫn cấu thành hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: X

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đang ngày càng bị giám sát chặt chẽ hơn. Gần đây, các công ty liên quan đến dàn nghệ sĩ hạng A như CL (2NE1), Kang Dong Won và Sung Si Kyung cũng đã bị chuyển hồ sơ cho công tố viên, với những cáo buộc tương tự về việc hoạt động mà không có giấy phép kinh doanh hợp lệ.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng những hành vi như vậy có thể làm tổn hại đến tính minh bạch trong ngành giải trí. Các chuyên gia pháp lý cũng lưu ý rằng việc không đăng ký các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - giải trí có thể dẫn đến các vấn đề rộng hơn liên quan đến thuế và tuân thủ quy định doanh nghiệp. Các nhà chức trách dự kiến sẽ tiếp tục giám sát việc tuân thủ các yêu cầu đăng ký trong lĩnh vực giải trí để ngăn chặn những tranh cãi tương tự trong tương lai.

Được mệnh danh là "Madonna của Hàn Quốc" hay "Nữ hoàng gợi cảm" đời đầu, Kim Wan-sun (sinh năm 1969) là một biểu tượng bất diệt, người đã đặt nền móng cho hình ảnh các nữ ca sĩ solo theo đuổi phong cách trình diễn quyến rũ và vũ đạo mạnh mẽ tại Kpop. Với ánh mắt sắc sảo đầy ma mị và khả năng làm chủ sân khấu thiên bẩm, cô không chỉ là một ngôi sao ca nhạc mà còn là một hiện tượng văn hóa đại chúng xuyên suốt thập niên 1980 và 1990.

Ra mắt vào năm 1986 khi mới 17 tuổi với ca khúc Tonight , Kim Wan Sun ngay lập tức gây chấn động bởi phong cách táo bạo, gợi cảm và hiện đại khác biệt hoàn toàn với vẻ ngọt ngào truyền thống của các nữ nghệ sĩ cùng thời. Dù từng bị các đài truyền hình cấm sóng vì quá sexy, cô là nữ ca sĩ đầu tiên trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc có album tiêu thụ được hơn 1 triệu bản, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu vào thời điểm đó.

Kim Wan Sun là "nữ hoàng gợi cảm" đời đầu của showbiz Hàn. Ảnh: X

Những bản hit kinh điển như Pierrot Smiles at Us hay The Dance in the Rhythm đã đưa cô lên vị thế độc tôn. Kim Wan Sun không chỉ hát mà còn biến mỗi tiết mục thành một màn trình diễn nghệ thuật thị giác với những bước nhảy điêu luyện, tạo tiền đề cho sự phát triển của các thế hệ ca sĩ solo sau này như Lee Hyori hay BoA. Tính đến năm 2026, Kim Wan Sun vẫn duy trì sức hút bền bỉ. Cô không ngừng làm mới mình qua các dự án âm nhạc kết hợp với những nghệ sĩ trẻ, tham gia các chương trình thực tế về đời sống và khẳng định vị thế của một "huyền thoại sống" chưa bao giờ lỗi thời.

Đằng sau thành công rực rỡ, cuộc đời của Kim Wan Sun là một chuỗi những nốt trầm đầy xót xa. Suốt 13 năm đầu sự nghiệp, cô hoàn toàn bị kiểm soát bởi người dì kiêm quản lý Han Baek Hee. Trong suốt thời gian đó, dù là ngôi sao hạng nhất, Kim Wan Sun không hề nhận được một đồng thù lao nào và bị ép buộc làm việc như một cỗ máy. Sự việc này chỉ được hé lộ sau khi cô quyết định cắt đứt mối quan hệ độc hại này để tìm lại tự do cho chính mình. Về phương diện tình cảm, Kim Wan Sun hiện vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Thay vì tìm kiếm một cuộc hôn nhân truyền thống, cô dành tình yêu cho nghệ thuật, hội họa và những chú mèo cưng trong căn hộ tối giản của mình.

Ảnh: X

Kim Wan Sun vẫn cực kỳ trẻ trung và quyến rũ ở độ tuổi U60. Ảnh: X

Nguồn: Allkpop, Osen