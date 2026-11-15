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Truy tố kẻ xâm hại con gái ruột dưới 13 tuổi với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù

Tân Châu
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Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, Ngô Văn Kế đã ba lần giở trò đồi bại với chính con gái ruột.

Ngày 14/11, Viện KSND TPHCM ban hành cáo trạng, truy tố bị can Ngô Văn Kế về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, do có hành vi loạn luân với con ruột.

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Bị can Ngô Văn Kế. Ảnh: LST

Theo hồ sơ vụ án, bị can Ngô Văn Kế (SN 1979, ngụ tỉnh Ninh Bình) và vợ là bà T. đăng ký kết hôn năm 2003 và có 3 con chung, trong đó có cháu Q. (sinh ngày 22/11/2007).

Khoảng tháng 7/2018, gia đình thuê trọ tại phường Bình Trưng (quận Bình Thạnh cũ, TPHCM). Lợi dụng lúc vắng người, trong tháng 7/2018, bị can Kế đã 3 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu Q. khi nạn nhân chưa đủ 13 tuổi.

Đến tháng 6/2024, qua dọn dẹp bàn học, bà T. phát hiện một mảnh giấy do Q. viết, ghi lại nội dung bị cha ruột xâm hại tình dục, nên bà T. cùng cháu Q. đến công an tố giác.

Ngày 20/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM khởi tố vụ án. Đến ngày 7/10/2025, Công an TPHCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Kế.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi của bị can Kế mang tính chất loạn luân, phạm tội nhiều lần đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, vi phạm điểm a, d, đ khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.

Tags

hiếp dâm

Ninh Bình

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