Truy tố Giang 36 và nhóm giang hồ chặn xe công an ở Đồng Nai

Cùng bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng như Giang 36 còn có Mai Văn Căn, Nguyễn Duy Ký (tức Tuấn "nhóc"), Nguyễn Tấn Lương, Bùi Văn Thái (tức Thái "đen").

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 12/6/2019, Nguyễn Tấn Lương, Lê Võ Trường Hải (ngụ Đắk Lắk) cùng bạn bè ăn nhậu tại phòng Vip 8 của quán Lam Viên (phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa).

Cũng thời gian này, Phạm Văn Hiền, Huỳnh Bảo Hùng (nguyên cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai) và Đinh Tú Anh (cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai) đang nhậu ở phòng Vip 2.

Trong lúc đi ra ngoài vệ sinh, Hiền không may nôn ra hành lang, văng vào quần Lương. Lời qua tiếng lại, Lương đánh vào mặt Hiền. Hải can ngăn và 2 người về phòng ăn nhậu trở lại.



Khoảng 13h30 cùng ngày, Hiền cùng Trường, Tú sang phòng Vip 8 để gặp Lương xin lỗi. Tuy nhiên sau đó họ lại cãi vã rồi sử dụng chén, đĩa, ghế trong phòng đánh, ném nhau, khiến Hải bị thương ở trán (tỷ lệ thương tích 7%).

Lương gọi điện cho “Giang 36” và Nguyễn Hoàng Đỗ Đạt đến hỗ trợ. Giang phóng xe đến quan Lam Viên và gọi Nguyễn Duy Ký, Bùi Văn Thái đến cùng.

Hiền cùng Trường, Tú Anh và Hùng lên ô tô định rời khỏi quán thì bị Lương và nhóm nam giới xăm trổ (chưa rõ lai lịch) chặn giữ. Sau đó, nhóm Giang 36 đến cùng một số nam giới xăm trổ khác.

Theo lệnh Lương, Giang cùng đồng bọn chặn xe của Tú Anh, lớn tiếng hăm dọa, yêu cầu mọi người xuống xe, làm náo loạn khu vực quán Lam Viên.

Thấy vậy, anh Trường gọi điện thoại đến tổng đài 113 báo sự việc và đề nghị can thiệp. Được công an hỗ trợ, xe Tú Anh rời khỏi quán ra đường Đặng Văn Trơn thì bị nhóm Giang đuổi theo chặn giữ, dọa giết, gây ùn tắc giao thông.

Khoảng 14h cùng ngày, khi Giang cùng đồng bọn đang vây xe của Tú Anh thì Nguyễn Duy Kỳ lái môtô đến tham gia. Cùng lúc này, Trần Văn Tài (Tài "hà mã") cùng với Bùi Phi Hải (Hải "bất cần đời"), Luân, Quang, Thành (chưa rõ lai lịch, địa chỉ) và một số nam giới xăm trổ kéo đến.

Do thấy cảnh sát 113 đến can thiệp nên Tú Anh lái xe chạy. Giang tiếp tục hô đồng bọn đuổi theo chặn giữ.

Giang chỉ đạo đồng bọn xì lốp xe của Tú Anh. Xe này bị ô tô 5 chỗ màu xanh đen (chưa rõ biển số và người điều khiển) chặn sát phía sau. Cùng lúc này có thêm Mai Văn Căn, Nguyễn Văn Sơn (là đàn em của Giang) đi ngang qua, Giang liền gọi yêu cầu tham gia. Vụ việc gây náo loạn và ùn tắc giao thông.

Công an xã Hiệp Hoà và Công an TP Biên Hòa được tăng cường đến yêu cầu Giang và đồng bọn giải tán nhưng nhóm này không chấp hành. Đến khoảng 16h30, Công an TP Biên Hòa tăng cường lực lượng và điều động xe cẩu đến giải quyết, nhóm Giang mới giải tán.

Hiện Bùi Văn Thái vẫn bỏ trốn. Công an TP Biên Hòa đã khởi tố bị can và ra lệnh truy nã.

Đối với Nguyễn Hoàng Đỗ Đạt, Trần Văn Tài, Bùi Phi Hải, Luân, Quang, Thành và một số người khác, công an tiếp tục xác minh, truy tìm để xử lý.