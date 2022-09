Truy tố cựu cán bộ nhận 3,7 triệu USD để hứa hẹn "chạy án"

Ngày 6/9, VKSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng vụ án "Môi giới hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Bệnh viện TP Thủ Đức, TP HCM. Trong đó, bị can Bùi Trung Kiên, cựu cán bộ thuộc phòng 6, C03 - Bộ Công an bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Các bị can Lê Thanh An, cựu cán bộ phòng 5, C03 và Nguyễn Ngọc Triệu, cựu trụ trì chùa Nôm (Hưng Yên); Trần Văn Long - cựu TGĐ Công ty cổ phần Truyền thông du lịch Việt; Bùi Thị Hồng Giang (luật sư); Hà Duy Tuấn (lao động tự do) bị truy tố về tội Môi giới hối lộ.