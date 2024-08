Ngày 2/8, Viện KSND thành phố Dĩ An (Bình Dương) cho biết ban hành cáo trạng truy tố đối với ông Trần Quốc Tân (SN 1963, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tân Tân về tội “Không chấp hành án” và “Trốn thuế”; Truy tố ông Trần Quốc Tuấn (SN 1968, em ruột ông Tân) tội “Không chấp hành án”.

Theo cáo trạng, Công ty CP Tân Tân (chuyên sản xuất kinh doanh đậu phộng, phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) gồm 3 cổ đông góp vốn. Ông Tân sở hữu 6.400.000 cổ phần, nắm 80%; vợ ông là Châu Thị Phụng, 53 tuổi, và ông Tuấn mỗi người 10%.

Ngày 5/7/2011, ông Tân làm hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, ngụ TP HCM) 3.666.666 cổ phần của cá nhân với giá 36,6 tỷ đồng (10.000 đồng/cổ phần). Công ty CP Tân Tân cũng cấp Giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh.

Sau khi trở thành cổ đông, trong suốt thời gian dài bà Thanh nhiều lần yêu cầu HĐQT triệu tập Đại hội cổ đông bất thường bầu lại HĐQT, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhưng ông Tân không thực hiện.

Đến tháng 11/2015, bà Thanh gửi đơn kiện đến TAND tỉnh Bình Dương. Ngày 27/9/2018, tòa ban hành bản án, buộc các thành viên HĐQT Công ty CP Tân Tân (vợ chồng ông Tân, ông Tuấn) phải "triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT của công ty theo đúng quy định pháp luật". Ngoài ra, tòa cũng yêu cầu công ty (do ông Tân đại diện theo pháp luật) phải cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ, biên bản, Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm.

Công ty Cổ phần Tân Tân do làm ăn thua lỗ nên ngừng hoạt động từ năm 2013

Ngày 14/6/2019, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương nhận được đơn yêu cầu của bà Thanh, đã ban hành Quyết định thi hành án, buộc các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tân Tân thi hành. Tuy nhiên, ông Tân và 2 thành viên còn lại "không thi hành bản án mặc dù có điều kiện để thi hành án". Đến tháng 9/2020, cơ quan này tiếp tục ra quyết định về việc cưỡng chế thi hành án đối với ông Tân, Tuấn và bà Phụng nhưng họ vẫn không thi hành.

Ngày 9/4/2021, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương có công văn kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố ông Tân, Tuấn và bà Phụng về hành vi Không chấp hành án. Ngày 28/5/2022, đại diện theo uỷ quyền của bà Thanh tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên HĐQT mới, thì ông Tân và vợ, em trai đều không đến; có văn bản gửi tòa án yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết Đại hội.

Giữa năm 2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Dĩ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Trần Quốc Tân và ông Trần Quốc Tuấn.

Quá trình điều tra, Công an TP Dĩ An xác định, vợ chồng ông Tân và em trai có đủ điều kiện để thực hiện bản án , nhưng nếu thực hiện sẽ phải bầu lại thành viên HĐQT. Khi đó, bà Thanh chiếm giữ 45,83% cổ phần sẽ là người lãnh đạo doanh nghiệp chứ không phải là ông Tân.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Trần Quốc Tuấn là em ruột của ông Tân, làm việc tại Công ty Tân Tân từ những ngày đầu mới thành lập với vai trò là quản lý sản xuất. Đến năm 2007, khi công ty này chuyển sang Cổ phần, ông Tuấn được anh trai cho 10% (quy định Công ty Cổ phần phải có ít nhất từ 3 cổ đông trở lên) trở thành thành viên HĐQT của Công ty Tân Tân. Năm 2013, do kinh doanh thua lỗ, doanh nghiệp này ngừng hoạt động. Ông Tuấn cũng nghỉ việc, mọi điều hành đều do ông Tân thực hiện.

Cáo trạng cho rằng, mặc dù ông Tuấn không tham gia điều hành công ty từ năm 2013, nhưng với vai trò là thành viên HĐQT phải có trách nhiệm trong việc thực hiện Bản án của TAND tỉnh Bình Dương đã có hiệu lực thi hành.

Riêng bà Phụng được chồng cho 10% cổ phần từ năm 2007, song không tham gia vào việc điều hành, hoạt động kinh doanh của công ty. Năm 2017, cổ phần của bà Phụng cũng được công ty mang bán đấu giá được hơn 1,3 tỷ đồng để thi hành một bản án khác (bị cưỡng chế thi hành án ). Do đó, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự của bà Phụng về hành vi này.

Về tội “ Trốn thuế ”, Cơ quan điều tra xác định, Công ty CP Tân Tân kinh doanh thua lỗ nên ngưng hoạt động từ năm 2013. Đến năm 2015, ông Tân đứng ra cho Công ty TNHH MTV Thương mại - Sản xuất - Trồng trọt Tân Tân thuê lại nhà xưởng và kho trên diện tích của Công ty CP Tân Tân, giá thuê là 100 triệu đồng một tháng. Tính đến tháng 11/2022, Công ty CP Tân Tân thu được tổng số tiền 8,6 tỷ đồng nhưng không thực hiện việc xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế đối với doanh thu của doanh nghiệp.

Kết luận giám định thuế ngày 26/8/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, số tiền thuế phải nộp đối với việc kinh doanh cho thuê nhà xưởng của Công ty CP Tân Tân trong khoảng thời gian này là gần 1,5 tỷ đồng.