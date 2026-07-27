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Truy tố các bị can trong vụ phòng khám tuyển bác sĩ rởm, 'vẽ' bệnh moi tiền

Thanh Ba
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Viện KSND TP Đà Nẵng vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng.

Cụ thể, Viện KSND TP Đà Nẵng ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng về các tội lừa dối khách hàng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, và chuyển toàn bộ hồ sơ đến TAND khu vực 1 - Đà Nẵng để xét xử.

Viện KSND TP Đà Nẵng đã có thông báo cho các bị hại, người bào chữa cho các bị can biết nội dung trên.

Truy tố các bị can lừa đảo tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2025 - Ảnh 1.

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng.

Như VTC News đưa tin, giữa tháng 7/2025, Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 7 đối tượng là quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám Đa Khoa Quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ tại 180 Trần Phú, TP Đà Nẵng) về hành vi Lừa dối khách hàng.

Trong số 7 người bị khởi tố, có 4 người bị bắt tạm giam gồm: Trương Thị Hạ Liên (SN 1976, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Nguyễn Thị Mỵ (SN 1985, trú phường Kim Liên, TP Hà Nội), Nguyễn Kim Hoàng Yến (SN 1980, trú phường Đan Phượng, TP Hà Nội) và Lê Thị Nhung (SN 1992, trú xã Thọ Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Theo cơ quan công an, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng hoạt động với pháp nhân là Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng.

Thủ đoạn của các đối tượng là thành lập Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, sau đó tuyển dụng bác sĩ “rởm” thực hiện các thủ thuật y tế liên quan đến các bệnh về nam khoa, phụ khoa hòng thu tiền của bị hại.

Với thủ đoạn trên, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng thu lợi bất chính gần 376 triệu đồng của 17 khách hàng.

Đầu tháng 10/2025, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục khởi tố các bị can đối với: Nông Thị Thu - Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, Lê Hồng Hải - Giám đốc Phòng khám, Đỗ Thị Hảo và Phạm Thị Mỹ Hạnh (nhân viên thuộc Đội trợ lý bác sĩ) cùng về tội “Lừa dối khách hàng”.

Khi mở rộng điều tra giai đoạn 3 của vụ án, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại phòng khám nêu trên.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1995, thường trú 12/2 Hoàng Văn Thụ, khu Nam Quan, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) là kế toán thu - chi của phòng khám, giữ vai trò trực tiếp thực hiện và giúp sức trong việc quản lý sổ sách kế toán trái quy định, hợp thức hóa các khoản thu - chi bất hợp pháp.

Đối tượng đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán, cố ý bỏ ngoài sổ sách doanh thu thực tế, gây thiệt hại bước đầu cho cơ quan thuế số tiền gần 4 tỷ đồng.

Song song đó, Công an TP Đà Nẵng cũng tập trung truy tìm, xác minh 3 người Trung Quốc là Gu Shiping, Zhang Xue Qin và Li Hai Xia có liên quan đến hoạt động điều hành, quản lý, hỗ trợ chuyên môn và tài chính tại phòng khám.

Những người này có dấu hiệu tham gia hoạt động trái pháp luật, tổ chức khám chữa bệnh không đúng quy định, chi phối tài chính và lợi dụng người Việt Nam đứng tên để che giấu hành vi vi phạm.

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Tags

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế

Viện KSND TP Đà Nẵng

Phòng khám Đa khoa Quốc tế

công an TP Đà Nẵng

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