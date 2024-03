Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Kim Phượng không được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu (thỏi) từ Campuchia về Việt Nam để bán. Tuy nhiên, quá trình kinh doanh, các bị can thấy giá vàng trên thị trường Việt Nam cao hơn giá vàng bên Campuchia nên đã thỏa thuận, thống nhất, nhận đặt bán vàng lậu cho các chủ cửa hàng vàng trong nước, sau đó liên hệ với cư dân biên giới sinh sống tại khu vực cửa khẩu Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh ) thiết lập, tổ chức, điều hành 2 đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, qua cửa khẩu Chàng Riệc. Số hàng này họ bán lại cho khách trong nước nhằm thu lợi bất chính.

Trong đường dây thứ nhất, Nguyễn Thị Minh Phụng mua lậu 4.830 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam, trị giá 6.644 tỷ đồng. Phụng bán lại cho bị can Huỳnh Minh Khánh (Tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560 kg, bị can Nguyễn Thị Minh (Tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268 kg, bị can Đặng Thị Thanh Hằng (Hà Nội) 294 kg và 36 khách hàng khác 1.828kg, bán cho khách lẻ không xác định được lai lịch là 1.804 kg. Bị can Phụng thu lợi bất chính 2,4 tỷ đồng

Đường dây thứ hai, từ ngày 16/7/2022 đến 28/9/2022, Nguyễn Thị Kim Phượng nhận đặt bán vàng lậu cho Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng). Phượng góp vốn với đối tượng người Campuchia tên Pich Hen để mua vàng lậu và thông qua bị can Nguyễn Thị Ngọc Giàu và Trần Thanh Thắng mang về Việt Nam. Phượng được hưởng 100 USD/1kg vàng lậu và Pich Hen được hưởng 200 USD/kg vàng lậu.

Từ ngày từ ngày 16/7/2022 đến 28/9/2022, Nguyễn Thị Kim Phượng và Pich Hen đã mua vàng lậu từ Campuchia để bán lại cho Nguyễn Thị Thúy Hằng 1.320 kg vàng có trị giá 1.817 tỷ đồng. Bị can Phượng hưởng lợi 3 tỷ đồng.