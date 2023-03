Truy tố 10 cựu lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn

Ngày 7-3, một nguồn tin cho biết VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 10 bị can nguyên là lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí". Các bị can bị truy tố do gây thất thoát 22 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, Ban lãnh đạo CNS có thống nhất trong việc sử dụng quỹ khen thưởng phục vụ công tác ngoại giao nên khi có đề xuất từ các phòng ban, ban giám đốc CNS và phòng kế toán đã không kiểm tra thông tin đối tượng được khen thưởng, thành tích, cơ sở để đưa ra mức khen thưởng.

Các bị can đã ký tờ trình, duyệt chi, phiếu chi, không kiểm tra lại việc sử dụng tiền chi thưởng, gây thất thoát hơn 17,3 tỉ đồng. Trong đó bị can Chu Tiến Dũng với tư cách tổng giám đốc đã trực tiếp duyệt chi 17,3 tỉ đồng từ quỹ CNS.

Ngoài ra, giai đoạn 2015-2016, CNS đã chỉ đạo người đại diện vốn xây dựng phương án thoái vốn để CNS phê duyệt và thực hiện. Tuy nhiên, việc làm này đã không thực hiện đúng các quy định pháp luật gây thất thoát gần 4,7 tỉ đồng thông qua 2 lần thoái vốn.

Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Hoành Hoa (nguyên chủ tịch HĐTV CNS ), Chu Tiến Dũng (nguyên tổng giám đốc CNS), Nguyễn Hoàng Anh (nguyên chánh văn phòng, phó tổng giám đốc, chủ tịch HĐTV CNS), Đỗ Văn Ngà (nguyên kế toán trưởng CNS), Lê Viết Ba (nguyên phó phòng tài chính - kế toán CNS), Vũ Lê Tùng (nguyên phó tổng giám đốc CNS), Huỳnh Tấn Tư (nguyên phó tổng giám đốc CNS), Nguyễn Đức Vượng (nguyên chánh văn phòng CNS), Phạm Thúy Oanh (nguyên kế toán trưởng TIE, nguyên người đại diện quản lý vốn góp của CNS tại TIE, phó tổng giám đốc TIE), Hoàng Minh Trí (nguyên thành viên HĐQT TIE, phó giám đốc Công ty phát triển công viên phần mềm Quang Trung thuộc CNS).