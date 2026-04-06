Truy tìm Vương Văn Lượng SN 2007 liên quan vụ giết người tại TP.HCM

Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đang điều tra vụ án “Giết người, che giấu tội phạm” xảy ra tại một địa điểm trong hẻm Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng vào ngày 29/3.

Qua điều tra, công an xác định đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội có tên Vương Văn Lượng (tên phiên âm Wang Wen Liang, SN 2007, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc).

Vương Văn Lượng (Wang Wen Liang)

Theo Công an, đối tượng Vương Văn Lượng cao khoảng 1,65m; tóc hớt cao 2 bên; hai tay, chân phải có hình xăm phủ kín.

Để phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02) thông báo đến các cục nghiệp vụ Bộ Công an; Công an, Bộ đội biên phòng 33 tỉnh, thành; Công an các phòng nghiệp vụ và 168 xã, phường, đặc khu thuộc TPHCM biết.

Đồng thời, Phòng PC02 đề nghị các đơn vị khi phát hiện Vương Văn Lượng, thì tiến hành mời về trụ sở làm việc và thông báo ngay cho Đội 3, Phòng PC02, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, hoặc gọi số 0918.209.038, gặp điều tra viên Nguyễn Chí Thanh để tiếp nhận, xử lý theo quy định.