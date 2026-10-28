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Truy tìm Trần Lam Trường SN 2004: Đề nghị người dân trình báo ngay khi phát hiện đối tượng

Nam An
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Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh truy tìm Trần Lam Trường (SN 2004) để phục vụ điều tra vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang truy tìm đối tượng Trần Lam Trường (sinh ngày 17/10/2004, nơi đăng ký thường trú tại thôn Hải Bằng, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để phục vụ điều tra vụ án hình sự “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.

- Ảnh 1.

Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Cơ quan An ninh điều tra xác định hiện chưa rõ Trường đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Hà Tĩnh và một số tỉnh, thành phố khác có liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh được giao chủ trì thực hiện các biện pháp truy tìm theo quy định.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các tổ chức, cá nhân phối hợp truy tìm. Khi phát hiện đối tượng nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: số 268 đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh hoặc liên hệ Điều tra viên Hà Văn Danh, SĐT 0886684777.

Tags

Trần Lam Trường

công an tỉnh Hà Tĩnh

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