Truy tìm thanh niên chém 1 học sinh nhiều nhát

Ngày 16-11, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang truy tìm và vận động gia đình liên hệ đưa đối tượng chém nam sinh đến cơ quan công an làm việc. Công an TP Buôn Ma Thuột cũng đã báo cáo vụ việc với UBND TP.

Nam sinh lớp 10 được hỗ trợ đưa tới bệnh viện cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, em T.N.H. ( học sinh lớp 10 Trường THPT Phú Xuân) có mâu thuẫn với L.H.T. (học sinh lớp 10 Trường THPT Chu Văn An) nên hẹn nhau đến cuối đường An Dương Vương, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột đánh nhau. Khoảng 11 giờ 30 ngày 15-11, sau giờ tan học, cả 2 em rủ thêm một số bạn đến điểm hẹn.

Tại đây, do thấy nhóm của em H. đông nên T. đứng đầu dốc nhìn xuống. Một lát sau, B.V.M. (16 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Hữu Lâm H. (18 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) chạy đến khu vực trên. Lúc này, Lâm H. xách theo một con dao rựa đến chém nhiều nhát vào người H. khiến nạn nhân gục xuống.

Sau khi gây án, Lâm H. lên xe máy rời khỏi hiện trường. Riêng em H. được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu và được chuyển xuống TP HCM tiếp tục chữa trị.