Truy tìm nhóm thanh niên chặn ô tô, đập vỡ kính sau mâu thuẫn giao thông

Sau mâu thuẫn giao thông tại xã Bà Điểm (TP.HCM), nhóm 3 người đi xe máy chặn đầu ô tô, dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính chắn gió rồi rời khỏi hiện trường.

Video: Nhóm người chặn xe, đập phá ô tô.

Ngày 22/6, Công an xã Bà Điểm (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan xác minh vụ nhóm thanh niên chặn đầu ô tô , dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính chắn gió sau mâu thuẫn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 0h cùng ngày, ô tô BKS 51M-856.xx do tài xế Khang cầm lái lưu thông trên đường. Khi đến khu vực ngã tư Phan Văn Hớn - Nguyễn Ảnh Thủ (xã Bà Điểm), phương tiện bị một nhóm gồm 3 người (1 nam, 2 nữ) đi xe máy áp sát.

Nhóm 3 người đi xe máy chặn đầu ô tô, dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính chắn gió rồi rời khỏi hiện trường. (Ảnh: Cắt từ clip)

Sau khi dừng xe, người đàn ông trong nhóm cầm mũ bảo hiểm đập liên tiếp nhiều lần vào kính chắn gió phía trước ô tô, khiến kính bị vỡ hoàn toàn. Sau khi gây ra vụ việc, cả nhóm nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Một người dân sống gần khu vực cho biết sự việc diễn ra trong thời gian rất ngắn nên những người xung quanh không kịp can ngăn.

Ngay sau đó, tài xế ô tô đến Công an xã Bà Điểm trình báo, đồng thời cung cấp hình ảnh và các tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu từ các camera an ninh quanh khu vực ngã tư Phan Văn Hớn - Nguyễn Ảnh Thủ để nhận diện những người liên quan, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.