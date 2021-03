Truy tìm người Trung Quốc trốn cách ly tại TP HCM

Người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, được công an Quận 1, TPHCM phát hiện. Hai lần xét nghiệm Covid-19 của người này vào ngày 6/3 và ngày 11/3 đều cho kết quả âm tính.

Công an huyện Củ Chi đã gửi thông báo đến Công an TP Thủ Đức và công an 21 quận huyện để phối hợp truy tìm. Nếu phát hiện, người dân thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương hoặc Công an huyện Củ Chi qua các số điện thoại: 0283.892.0272; 0283.892.0327; 0283.892.0273 để phối hợp giải quyết. HCDC kêu gọi cộng đồng chung tay tìm kiếm đối tượng để đưa đi cách ly theo đúng quy định./.