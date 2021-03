Truy tìm người lái xe ba gác gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Ngày 29/3, Công an quận 12, TPHCM cho biết, đang thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông trên địa bàn khiến hai người thương vong. Đồng thời, truy xét người điều khiển xe ba gác điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h30 phút sáng 28/3, nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển số 78G1-527.52 chở theo một thanh niên khác (cùng 20 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân, hướng từ cầu Bà The đi quốc lộ 1A.

Đến đoạn qua địa bàn phường Thạnh Xuân, quận 12, TPHCM thì xảy ra va chạm với xe ba gác chưa rõ biển số và người điều khiển lưu thông hướng ngược lại khiến hai thanh niên văng xuống đường. Hậu quả, một người chết, một người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Chưa dừng lại, chiếc xe ba gác tiếp tục va chạm với xe máy mang biển số 78H7-6754 do nam thanh niên (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển chạy phía sau. Sau tai nạn, người điều khiển xe ba gác không dừng lại xử lý vụ việc mà điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh trong khu vực để điều tra. Đồng thời, Công an cũng phát đi thông báo truy tìm người điều khiển xe ba gác cùng phương tiện.