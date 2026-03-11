Truy tìm người đàn ông lái xe máy chở theo xe máy ở TPHCM

Camera ghi lại vụ việc.

Ngày 11-3, Trạm CSGT Tây Bắc (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) đang xác minh, xử lý người đàn ông lái xe máy chở xe máy.

Người đàn ông điều khiển xe máy chở theo xe máy.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông chạy xe máy biển số tỉnh Phú Thọ chở thêm một xe tay ga đỏ trên đường Phan Văn Khải (Quốc lộ 22 trước đây), hướng đi chợ Quảng Việt, đoạn qua xã Củ Chi, TPHCM. Đáng nói, xe tay ga nằm chênh vênh, liên tục lắc lư gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo người ghi lại clip, vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ ngày 10-3.

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết Nghị định 168/2024 có quy định về người lái xe, người được chở, hàng hóa xếp trên xe mô tô, xe gắn máy.

Theo đó, xe gắn máy không được xếp hàng hóa vượt quá chiều rộng giá đèo hàng về mỗi bên 0,3m, vượt quá về phía sau giá đèo hàng 0,5 m theo thiết kế của nhà sản xuất; chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không vượt quá 2 m.

Bên cạnh đó, hàng hóa vận chuyển trên xe phải được sắp xếp gọn gàng và chằng buộc chắc chắn, bảo đảm không gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ; không cản trở tầm nhìn của người lái xe; không được che khuất đèn, biển số xe.

Nếu không tuân thủ, tài xế sẽ bị phạt 600.000-800.000 đồng lỗi chở hàng hóa không đúng kích thước được vận chuyển, mang vác vật cồng kềnh.

Ngoài ra, nếu người điều khiển xe gắn máy chở hàng hóa không đúng kích thước được vận chuyển mà gây tai nạn giao thông sẽ bị xử lý nặng nữa.