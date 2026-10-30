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Truy tìm Ngô Đào Trang Đài SN 1997, ai biết thông tin hoặc phát hiện báo ngay số điện thoại 0915.121.989

Phạm Trang
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Công an TP Hà Nội truy tìm Ngô Đào Trang Đài (SN 1997), người liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ xảy ra tại Công ty Newland Travel.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel và đã ra Quyết định truy tìm đối với Ngô Đào Trang Đài (SN 1997; nơi đăng ký thường trú: Khu phố 7, phường Tân Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh) là người có liên quan đến vụ án.

Truy tìm Ngô Đào Trang Đài SN 1997 liên quan vụ lừa đảo tại Newland Travel - Ảnh 1.

Đối tượng Ngô Đào Trang Đài (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an chưa xác định được Ngô Đào Trang Đài hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Ngô Đào Trang Đài.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Ngô Đào Trang Đài ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0915.121.989), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.


Tags

công an thành phố Hà Nội

Travel

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