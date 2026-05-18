Truy tìm Lê Dương Nghĩa, nghi phạm giết người phụ nữ ở Ba Ngòi

Kỳ Nam
|

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy tìm nghi phạm liên quan vụ giết người xảy ra tại một nhà nghỉ ở phường Ba Ngòi.

Ngày 18-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy tìm đối tượng liên quan vụ người phụ nữ tử vong tại một nhà nghỉ ở tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi.

Theo cơ quan CSĐT, người bị truy tìm là Lê Dương Nghĩa (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Đối tượng cao khoảng 1,65 m, da nâu, dáng người ốm.

Phòng Cảnh sát Hình sự đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Lê Dương Nghĩa thì nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Thương qua số điện thoại 0886.161.888 để phối hợp xử lý.

Truy tìm Lê Dương Nghĩa , nghi phạm giết người phụ nữ ở Ba Ngòi năm 2026 - Ảnh 1.

Nghi phạm Lê Dương Nghĩa đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa truy tìm

Đối tượng Nghĩa được xác định có liên quan vụ người phụ nữ tử vong tại một nhà nghỉ ở tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi vào ngày 14-5. Cơ quan điều tra đã xác định nạn nhân là bà L.T.K.T. (SN 1971, trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông tin ban đầu, khuya 12-5, một nam thanh niên đi cùng nạn nhân đến thuê phòng tại nhà nghỉ K.V ở phường Ba Ngòi. Đến trưa 13-5, cả hai ra ngoài mua cơm, sau đó mang về phòng gần 20 lon bia để ăn uống.

Đến khuya cùng ngày, người đàn ông một mình rời khỏi nhà nghỉ bằng xe máy, để người phụ nữ ở lại trong phòng.

Truy tìm Lê Dương Nghĩa , nghi phạm giết người phụ nữ ở Ba Ngòi năm 2026 - Ảnh 2.

Chiều 14-5, thấy căn phòng đóng kín nhiều giờ, chủ nhà nghỉ gọi cửa nhưng không có phản hồi nên dùng chìa khóa dự phòng mở cửa kiểm tra và phát hiện nạn nhân đã tử vong trên giường.

Quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân có vết thương sâu ở vùng ngực trái, mất máu cấp dẫn đến tử vong.

