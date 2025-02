Ngày 7/2, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre, đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Châu Thành vào cuộc xác minh, điều tra vụ nổ súng xảy ra tại xã Phú Đức (huyện Châu Thành).

Thông tin ban đầu, lúc 20h ngày 3/2, ông Trần Bình Thái (53 tuổi, thường trú quận Tân Phú, TP.HCM) cùng vợ và 4 người khác tổ chức ăn uống trước nhà tại xã Phú Đức, huyện Châu Thành (Bến Tre).

Hiện trường vụ nổ súng tại Bến Tre. (Ảnh: Cắt từ clip)

Đến 20h40, Lê Thanh Tiến (41 tuổi, thường trú phường An Hội, TP Bến Tre) xuất hiện tại bữa nhậu và lấy trong người ra 2 khẩu súng đe dọa bắn ông Thái và một số người ngồi cùng bàn.

Thời điểm này, Nguyễn Trường Giang (36 tuổi, thường trú phường 4, TP Bến Tre) chạy đến cầm súng bắn 1 phát vào người của Tiến và được mọi người can ngăn.

Tiếp đó, Tiến rượt đuổi Giang chạy ra đường rồi nổ 3 - 4 phát súng. Sau đó, cả hai lái xe rời khỏi hiện trường.

Trước sự việc trên, lực lượng Công an đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, đồng thời mời làm việc 8 người liên quan lên trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc, lực lượng công an xác định nguyên nhân ban đầu do Thái và Tiến có mâu thuẫn cá nhân trước đó nên sau khi uống rượu say, Tiến tìm Thái để giải quyết. Hiện tại Lê Thanh Tiến đã bỏ trốn. Lực lượng chức năng đang truy tìm người này.