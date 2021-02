Truy tìm kẻ nghi thuê ô tô rồi cầm cố bỏ trốn

Chung Thanh Vinh (ảnh do Công an cung cấp)

Theo cơ quan Công an: Trước đó, Công an thụ lý xác minh đơn tố giác tội phạm của người dân tố cáo đối tượng thuê xe ô tô, sau đó mang cầm cố cho người khác rồi bỏ trốn. Qua xác minh, Vinh không có mặt tại nơi cư trú, không xác định nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Vinh thì báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương qua số điện thoại 02743.822.444 hoặc 0342.00.7777 gặp đồng chí Thái Hữu Thành để phối hợp giải quyết.