Truy tìm kẻ liên quan vụ án cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật

Thanh Ba |

Trương Minh Lâm, 38 tuổi, bị cơ quan chức năng Đà Nẵng truy tìm vì liên quan vụ án cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng ban hành quyết định truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án “ Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra tại phường Hội An, TP Đà Nẵng vào tháng 9/2025.

Truy tìm Trương Minh Lâm liên quan vụ án cưỡng đoạt tài sản tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Quyết định truy tìm Trương Minh Lâm. (Ảnh: C.A)

Theo đó, đối tượng bị truy tìm là Trương Minh Lâm (SN 1988, trú thôn Thọ Hạ, xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm, khi tìm thấy đối tượng nêu trên cần thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng hoặc cơ quan công an cấp trên theo hệ lực lượng.

Cách đây vài ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ban hành các quyết định truy tìm cặp vợ chồng liên quan đến đơn tố cáo chiếm đoạt số tiền 1,35 tỷ đồng xảy ra tại địa bàn.

Những người bị truy tìm gồm Trần Thị Ngọc Huyền (SN 1975) và chồng của Huyền là Lê Quang Lộc (SN 1973).

Theo hồ sơ, Trần Thị Ngọc Huyền và Lê Quang Lộc có hộ khẩu thường trú tại tổ 55 (phường An Hải, TP Đà Nẵng); chỗ ở khác tại xóm 6 (Phú Ngạn, phường Hóa Châu, TP Huế).

Đặc điểm nhận dạng của Trần Thị Ngọc Huyền là có sẹo chấm cách 3 cm trên sau đầu mày trái, trong khi đặc điểm nhận dạng của Lê Quang Lộc là có sẹo tròn lõm cách 0,2 cm dưới sau mép trái.

Cả hai bị truy tìm để phục vụ công tác điều tra theo đơn tố cáo của ông T.M.Đ (SN 1987, trú tỉnh Quảng Trị, hiện ở phường Vỹ Dạ, TP. Huế), liên quan đến hành vi chiếm đoạt số tiền 1,35 tỷ đồng xảy ra ngày 13/10/2025 tại TP Huế.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế xác định hiện chưa rõ hai đối tượng đang ở đâu nên ra quyết định truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Ông Vũ Minh Châu, sinh năm 1953, có thể đối diện mức án bao nhiêu năm tù?
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

