Ngày 27/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận huyện Thạch Thất đang xác minh đơn tố giác đối với Hoàng Văn Phương (SN 1982; HKTT: phòng 1108, toà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) có hành vi huỷ hoại tài sản.

Đối tượng Hoàng Văn Phương - Ảnh: CA Hà Nội

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất theo SĐT: 0985.986.676, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người có hành vi hủy hoại tài sản sẽ có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.