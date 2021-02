Truy tìm 2 người Trung Quốc trốn cách ly ở Bình Dương

Ngày 20/2, Công an TP Thủ Đức đã gửi thông báo đến Công an các phường đề nghị phối hợp cùng các Tổ dân phố và người dân trên địa bàn truy tìm 2 người đàn ông Trung Quốc vừa bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung ở TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) vào tối 18/2.

Theo thông tin từ cơ quan công an, hai người vừa bỏ trốn tên là Ly Dong Jia (20 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Nam) và Xu Wei (32 tuổi, đến từ tỉnh Quảng Tây) cùng thuộc Trung Quốc. Cả 2 nhập cảnh Việt Nam nên nhiều khả năng sẽ lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ...

Đặc điểm nhân dạng của ông Ly Dong Jia là có tóc ngắn chẻ hai mái, dáng người gầy, trên tay trái có hình xăm cây thánh giá. Ông Xu Wei có dáng người mập mạp, tóc ngắn, cánh tay phải có hình xăm.

Hai người đàn ông Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly đang bị truy tìm. Ảnh công an cung cấp

Công an TP Thủ Đức yêu cầu người dân phát hiện đối tượng có đặc điểm như trên nhanh chóng thông báo cho công an địa phương gần nhất hoặc số điện thoại trực ban Công an TP Thủ Đức (028 3897 2025).

Theo thông tin từ UBND TP Dĩ An, Ly Dong Jia và Xu Wei đã cùng 11 người Trung Quốc khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đón xe từ các tỉnh phía Bắc vào Bình Dương nhưng sau đó bị phát hiện đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung ở TP Dĩ An. Ly Dong Jia và Xu Wei đã cách ly được 9 ngày, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính và đang chờ kết quả xét nghiệm lần 2 thì bỏ trốn.

Theo quy định, những người này phải cách ly đủ 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm lại. UBND TP Dĩ An đã yêu cầu Công an TP Dĩ An khẩn trương truy tìm trên địa bàn và các khu vực giáp ranh và xác định nguyên nhân 2 người Trung Quốc nói trên trốn được ra khỏi khu cách ly.

Tính đến chiều 20/2, tỉnh Bình Dương đã có 35 trường hợp mắc COVID-19 gồm 27 người Việt Nam trở về từ nước ngoài, 2 chuyên gia người nước ngoài và 6 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Tỉnh này cũng đã phát hiện 38 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép, trong đó có 25 người nhập cảnh từ Trung Quốc, 13 người từ Campuchia.