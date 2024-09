Sáng 9/9, thông tin từ Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an cho biết, Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký Quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với sĩ quan nghiệp vụ.

Theo đó, truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá trước thời hạn, kể từ ngày 8/9/2024 đối với đồng chí Trần Quốc Hoàng (SN 1987), quê quán: Mỹ Hào, Hưng Yên; Thi hành án viên Trung cấp, Trại giam Quảng Ninh, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng.

Ngày 9/9, Bộ trưởng Lương Tam Quang, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND cũng đã ký Quyết định về việc hỗ trợ 100 triệu đồng đối với gia đình Trung tá Trần Quốc Hoàng, cán bộ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Trại giam Quảng Ninh.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng về đảm bảo an toàn trại giam trong mọi tình huống, đặc biệt là các đơn vị nằm ở vùng bão đi qua, Trại giam Quảng Ninh đã tổ chức ứng trực 100% quân số, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho trại giam.

Đồng chí Trần Quốc Hoàng là cán bộ trực trại, được giao nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho trại giam. Từ sáng 7/9, bão ập vào Quảng Ninh gây ra mưa rất to, gió giật mạnh, mất điện lưới hoàn toàn. Phân trại số 2, Trại giam Quảng Ninh đóng tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long, Quảng Ninh nằm sát sườn núi. Đêm cùng ngày, nước từ trên núi chảy xuống mạnh, xô đổ tường phía trước trại giam, tràn vào khu giam gây ngập, nguy cơ gây ra lũ quét, nguy hiểm cho các phạm nhân và ảnh hưởng đến an toàn khu giam giữ nên CBCS Trại giam Quảng Ninh đã tổ chức di chuyển phạm nhân lên sàn tầng 2 để đảm bảo an toàn.

Mặc dù CBCS Trại giam Quảng Ninh đã tổ chức di chuyển phạm nhân lên sàn tầng 2 nhưng nước vẫn dâng lên quá nhanh, có thể ngập toàn bộ khu giam – nơi các phạm nhân đang ở. Chính vì vậy, khoảng 1h ngày 8/9, đồng chí Trần Quốc Hoàng đã dũng cảm vượt mưa gió, ra mở cổng phía sau trại giam để tháo nước trong khu giam, đảm bảo an toàn cho đồng đội và các phạm nhân đang ở bên trong. Tuy nhiên, do nước quá lớn, chảy xiết nên sau khi mở cổng, đồng chí bị lũ cuốn đi...

Trại giam Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng cứu hộ của Công an Quảng Ninh tổ chức tìm kiếm, đến 11h30 ngày 8/9, đã tìm thấy thi thể đồng chí Trần Quốc Hoàng bị lũ cuốn cách hiện trường khá xa. Sau khi sự việc xảy ra, Đoàn công tác của Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã đến ngay Trại giam Quảng Ninh để chỉ đạo công tác phối hợp tìm kiếm, chuẩn bị tổ chức tang lễ và khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra...