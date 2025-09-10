Trước hành động dũng cảm, xả thân quên mình trong chiến đấu với tội phạm của Trung tá Công an Nguyễn Đông Cánh (36 tuổi, quê xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk)- Phó Tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc, mới đây, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” cho Trung tá Nguyễn Đông Cánh.

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba được trao lại cho người thân Trung tá Nguyễn Đông Cánh.

Trước đó, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cũng ký quyết định về việc thăng cấp bậc hàm Trung tá trước thời hạn đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh. Việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn thể hiện sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với sự hy sinh anh dũng, tinh thần trách nhiệm, lòng quả cảm của Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh vì sự bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Cùng với đó, Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao quyết định hỗ trợ 150 triệu đồng (nguồn kinh phí trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội của Bộ Công an và Quỹ Nghĩa tình đồng đội của Công an tỉnh Đắk Låk) đối với gia đình Trung tá Nguyễn Đông Cánh.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã có tờ trình đề nghị truy tặng danh hiệu Liệt sĩ cho anh Nguyễn Đông Cánh. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình.

Di ảnh Trung tá Nguyễn Đông Cánh

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, sáng 8/9, nhận được tin báo của người dân tố cáo Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc) có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị Nguyễn Thị Kết (SN 1989, là chị dâu của Ty, sống cùng nhà) vào tối 7/9, Công an xã Xuân Lộc thành lập tổ công tác trực đến địa bàn mời Ty về trụ sở làm việc.

Khi thấy công an tới gần nhà mình, Ty bỏ chạy về khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc. Chống trả trong quá trình bị truy đuổi, Nguyễn Văn Ty rút dao đâm Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh nhiều nhát khiến anh hy sinh.

Khoảng 12h40’ cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Văn Ty khi tên này đang cố thủ trong nhà riêng tại thôn 4, xã Xuân Lộc.

Tại Cơ quan Công an, qua trình lấy lời khai ban đầu Ty đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Ty.



