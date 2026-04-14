HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Truy quét nhóm mang hung khí đi đánh nhau ở Gia Lai, công an bắt giữ 2 người

Đức Anh |

Phát hiện nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau trong đêm ở Gia Lai, công an kịp thời khống chế 2 đối tượng.

Sáng 14-4, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bàn giao 2 đối tượng mang theo hung khí, có ý định đi đánh nhau, cho Công an phường Pleiku để xử lý theo thẩm quyền.

Truy quét nhóm thanh thiếu niên mang hung khí ở Gia Lai , công an bắt giữ 2 người - Ảnh 1.

Dao và kiếm 2 đối tượng mang theo bị lực lượng chức năng thu giữ.

Trước đó, khoảng 22 giờ 50 phút ngày 12-4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực trọng điểm, tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện một nhóm khoảng 8 người đi trên 4 xe máy, mang theo hung khí, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Pleiku.

Tổ công tác nhanh chóng áp sát. Khi đến khu vực cầu vượt trên đường Phạm Văn Đồng, lực lượng chức năng đã khống chế được 2 đối tượng đi trên một xe máy không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không gắn biển kiểm soát.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng ngồi sau mang theo một cây kiếm dài và một con dao ngắn. Các đối tượng còn lại trong nhóm đã mang theo nhiều hung khí và bỏ chạy về hướng ngã tư Biển Hồ.

Bước đầu đấu tranh, lực lượng công an xác định 2 đối tượng bị khống chế là Y.Đ. (SN 2005) và C. (SN 2009; cùng trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai). Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận rủ nhau mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác.

Truy quét nhóm thanh thiếu niên mang hung khí ở Gia Lai , công an bắt giữ 2 người - Ảnh 2.

2 đối tượng bị khống chế khi đang mang theo dao, kiếm đi đánh nhau.

Vụ việc đang được Công an phường Pleiku tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tags

thanh thiếu niên mang hung khí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại